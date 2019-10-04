Самые значимые события учебного года томской Заозерной школы №16

Каждый день школьного педагога расписан по минутам. При всей любви к профессии, к своему предмету и к детям, наверное, большинство наших дорогих учителей не отказались бы увеличить количество времени в сутках, если б это было возможно. Впрочем, им удается все успевать. В Заозерной СОШ № 16 Томска педагоги дают современные качественные знания учащимся и сами достигают в профессиональной деятельности серьезных высот.

Добро пожаловать за знаниями

Роль образования в обществе с каждым годом возрастает. Современная школа должна отвечать запросам государства и семьи на получение детьми качественного образования и не просто идти в ногу со временем, но опережать его. Для этого в 2019 учебном году коллектив Заозерной СОШ № 16 приступил к реализации новой Программы развития, один из проектов которой носит символичное название «Профессионал». С открытием нового корпуса увеличилось количество учителей, пришли молодые. Знаковым событием стало создание в прошедшем году Молодежного педагогического клуба, в рамках которого проходят обучающие семинары, круглые столы, методические мероприятия. На протяжении нескольких лет в школе проводится конкурс «Мой лучший урок», число номинаций которого к настоящему моменту расширилось до трех - в зависимости от опыта работы педагогов. Учителя, которые побеждают в школьном профессиональном конкурсе, идут дальше - на муниципальный, региональный и всероссийский уровень. Развивается система наставничества. Так, в прошедшем учебном году педагоги школы Галина Грязнова и Татьяна Буркова стали победителями областного конкурса «Лучший наставник». Учитель математики Юлия Кожевникова в 2019 году стала финалистом областного конкурса «Педагогические горизонты». Таких примеров достаточно много. Молодые и энергичные постоянно стремятся к творческому росту и развитию.

- Реализация инновационных проектов программы развития по дистанционному, интерактивному и профильному обучению, организации внеурочного пространства обучающихся, совершенствованию учительского корпуса и материально-технической базы ориентированы на соответствие требованиям ФГОС, - говорит Елена Астраханцева, директор МАОУ Заозерная СОШ № 16 Томска. - Инновационная активность и мотивированность педагогического коллектива высоки.

Нам покоряются высокие вершины!

Образовательных событий, в которых принимают участие учителя Заозерной школы № 16, немало. Так, в рамках XVII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийске в мае 2019 года прошел XI Международный молодежный экологический форум «Одна планета - одно будущее!», который объединил участников XII Международной конференции ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь - Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» и XV Молодежного экологического форума «Сохраним цветущий мир Югры».

- Эксперты достойно оценили многолетнюю работу педагогов в области экологического образования, - рассказала Марина Мартынова, заместитель директора по инновационной работе МАОУ Заозерная СОШ № 16 Томска. - Программа форума всегда очень насыщенна. Пугачева Лариса, представившая на конкурс лучших практик эколого-просветительской и природоохранной деятельности методические материалы и доклад-презентацию «Игропрактики в экологическом воспитании школьников в МАОУ Заозерной СОШ № 16 Томска» привезла диплом победителя. Значимой стала работа обучающихся и педагогов томской Заозерной школы в проектах и программах образовательного центра «Сириус» - учителей биологии Валентины Зябревой и Натальи Раченковой, учителя химии и экологии Антонины Макаревич. Дети под их руководством стали победителями престижных всероссийских и международных конкурсов.

Не менее весомым нужно считать участие в Международном архитектурном фестивале «Зодчество Сибири - 2019». Педагоги Екатерина Самандросова и Ирина Тунгусова представляли там собственные проекты и работы, созданные совместно с учащимися, завоевав серебряную и бронзовую награды. Победителей тепло поздравил коллектив родной школы.

Перечисляя впечатляющие победы и события прошедшего учебного года, невозможно не упомянуть об открытии центра межкультурных коммуникаций (руководители - Александра Фахретдинова и Эльвира Городнова). За год работы педагоги организовали и провели при участии вузов немало интереснейших встреч. В 2019 году они стали стипендиатами посольства Испании в России по участию в программе развития испанского языка и культуры в Томской области, прошли стажировку за рубежом, и сейчас к изучаемым в школе иностранным языкам прибавился испанский. Это расширило возможности детей выбрать второй обязательный язык для изучения.

«Учителя, вы в нашем сердце остаетесь навсегда!»

Как уже понятно, талантам педагогов Заозерной школы нет границ. Высокими результатами по ЕГЭ гордятся выпускники одного из опытнейших учителей русского языка Александры Кузнецовой. Не отстают от них ученики Татьяны Овсянкиной, Светланы Барышевой, Идии Негодиной, Елены Крыловой. Начальная школа гордится высокими достижениями в образовании Валентины Никулиной, Галины Юшиной, Марины Афанасьевой, Елены Матвеевой, Татьяны Вершининой. Большой пласт работы с детьми-мигрантами лежит на плечах Ирины Крыловой, Ирины Глазыриной, Татьяны Ивченко. Их бесценный опыт широко транслируется.

Учителя школы № 16 - энтузиасты и великие труженики, их силами общеобразовательное учреждение постоянно движется вперед.

- Дорогие педагоги, уважаемые коллеги! - говорит Елена Астраханцева. - Примите самые теплые, искренние поздравления с нашим профессиональным праздником, с Днем учителя, который уже давно стал общенародным. Ведь у каждого из нас в жизни есть свои любимые учителя. Здоровья вам, талантливых учеников, благополучия вашим семьям, новых побед на ниве народного просвещения!