Миром движет интерес: формула успеха педагогов томской школы №25

Между сегодняшним и первым рабочим днем учителя русского языка и литературы школы № 25 г. Томска Лидии Алгиной прошло-пролетело 37 лет. Конечно, в ее арсенале теперь огромный опыт: Лидия Радомировна возглавляет методическое объединение учителей русского языка и литературы МАОУ СОШ № 25 и проводит большую организационно-методическую работу для учителей-словесников города Томска. И званий прибавилось - учитель высшей квалификационной категории, Заслуженный учитель РФ, Почетный работник общего образования РФ.

- Время бежит, но не меняется главное - отношение к работе, - улыбается учительница. - В том плане, что мне всегда, с первого дня было интересно в профессии учителя! Новые ученики для меня - первооткрыватели страны знаний, я с ними тоже открываю заново, казалось бы, давно знакомые темы и литературные произведения. Правда, на мне и ответственность большая: оправдать их ожидания чего-то необыкновенного, поддержать желание учиться, выявить и развить индивидуальные способности.

В свое время именно так, приметив в талантливой школьнице Лидии режиссерские способности и любовь к слову, учителя вольно или невольно помогли определиться девушке. «Много факторов повлияло на выбор профессии, - задумывается Лидия Радомировна. - Бабушка моя, Клавдия Григорьевна Шкулий, была учительницей начальных классов. А в 12-й школе, где я училась с 3 по 8 класс, и в Польше, куда мы уехали вместе с отцом-военным, литературу преподавали увлеченные своим делом профессионалы. Это были уроки-открытия. Наверное, поэтому в моей жизни появился филологический факультет ТГУ, а потом школа № 25 и ее ученики, которых мне очень хотелось научить вслушиваться и всматриваться в слово. Ведь оно, в свою очередь, учит нас многому».

Сегодня учителю-предметнику непросто, говоря сухим языком терминов, соответствовать требованиям времени. А также ФГОСам, характеристикам квалификационных категорий, и - темпераментам нынешних школьников. Что поддерживает Лидию Радомировну во всех этих ситуациях? Правильно - тот самый неугасающий интерес к работе. Свой педагогический стиль она позиционирует как эмоционально-ценностный: важно и эмоционально комфортную атмосферу обучения создать, и учебный материал так подать, чтобы ребенок двигался от интереса к любознательности, от увлечения - к самостоятельной постановке проблем, от элементарных знаний - к творчеству.

- Хочется, чтобы ребята наряду с получением знаний развивались как творческие личности, - говорит Лидия Радомировна. - Умели нестандартно мыслить, альтернативно решать проблемы, выдвигать гипотезу, моделировать, принимать решения, выстраивать аргументацию.

Задачи, что и говорить, не из простых. Поэтому Лидию Радомировну отличает постоянный поиск новых методов и форм подачи учебного материала. Уроки - экскурсии, уроки - концерты, уроки - литературные гостиные или литературное кафе. А еще суды над литературными героями, «мозговые атаки», путешествия в мир поэта. А помимо уроков - походы со школьниками в театры Томска с последующим обсуждением спектаклей, проведение в 25-й школе городских игр «Лингвистическая карусель» и «Путешествие в русский язык».

Плюс, педагог почти с 40-летним стажем уверена: чтобы учить других, нужно самому постоянно учиться. На различных курсах повышения квалификации, на конференциях и семинарах, с помощью интернет-ресурсов. Да и ученики-«звездочки» не отстают от такого педагога - принимают участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах городского, областного, регионального, всероссийского и международного уровней. Их достижения неоднократно отмечались призами и дипломами. Среди таких «звездочек» есть и высокобалльники по ЕГЭ, и Лауреаты Премии мэра города Томска.

Учитель-словесник в школе - это, наверное, тот педагог, который может научить философскому отношению к себе и ко всему происходящему вокруг. Например, о трудностях Лидия Радомировна (опять-таки с улыбкой) говорит:

- Не надо себя жалеть, говорить, что все плохо. Жизнь все равно мудрее нас, она столько дает нам радостных встреч - с хорошими людьми, с интересными событиями. К тому же, каждый из нас - режиссер собственной жизни. И так хочется, чтобы все, воплощенное в уроки, события, встречи, конкурсы, спектакли, походы, оказалось нужным моим ученикам, помогло на жизненном пути принять важное решение.

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Кстати, Лидия Алгина не забыла еще об одной важной составляющей, мотивирующей к творческому подходу в работе, - поддержке коллег, коллектива того учреждения, в котором трудишься. Не случайно в 2019 году очередной наградой школы № 25 стал диплом I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна» в номинации «Лучшая инновационная образовательная организация».

- В нашей школе используются различные проекты из разряда тех, что помогают нам реализовать миссию учреждения, - говорит директор МАОУ СОШ №25 г. Томска Татьяна Ивановна Петрачкова, - например, сотрудничество с вузами Томска. С ними у нас действуют совместные образовательные программы, в рамках которых делается акцент на развитие у обучающихся необходимых для будущего студента навыков, умений и компетенций. Ведь сегодня для системы высшего образования очевиден тот факт, что если вузы хотят получить «своего» абитуриента, то работу с ним надо начинать со школы. И это совпадает с нашим желанием помочь старшеклассникам определиться с будущей профессией.

Так, с ТГУ школа № 25 реализовала такие программы, как «STEM-класс», «Предбакалавриат LiberalArts», «Предпринимательство и лидерство», «Основы проектирования», «Формула творчества: инициатива, исследование, проектирование, сотрудничество». Школьники посещали лаборатории университета, с ними занимались сотрудники ТГУ. Эти программы продолжаются и в новом учебном году. Еще одним направлением работы школы является сотрудничество с «Олимпиадным центром» университета. А вместе с ТГПУ педагоги школы проводят профпробы для учеников: так в прошлом году в областной олимпиаде по педагогике ученик 11А Ярослав Шимха занял первое место. С ТУСУРом такое же взаимодействие проходит в рамках «Открытого молодежного университета» и других проектов, а СибГМУ приглашает школьников к участию в своих научно-исследовательских конференциях.

- Для учеников младшего, среднего и старшего звеньев есть возможность проявить себя в рамках «Российского движения школьников», - рассказала социальный педагог школы Анна Глаголева. - Эта общественно-государственная детско-юношеская организация была создана в 2015 году. Наша школа с прошлого года активно включилась в это движение. Работа в РДШ возможна в разных направлениях - военно-патриотическом, информационно-медийном. Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение - то, что сегодня привлекает школьников. Мы пробуем силы в нескольких программах - спорт, экология, личностное развитие, волонтерство. Например, у нас есть опыт участия в конкурсе добровольческих команд «Добро не уходит на каникулы». Кроме того, целый год наш волонтерский отряд «Сила в нас» проводил различные акции, и сегодня может заявить о себе на всероссийском уровне.