Томским школам нужны учителя будущего

В последние годы стало актуально строить свою карьеру с учетом педагогической деятельности. Вновь популярны такие направления, как дошкольная педагогика, учитель начальных классов, педагог дополнительного образования. Сегодня учитель - это профессия, гарантирующая социальную стабильность, а также возможность творческой и наставнической самореализации.

Люди поколения Z выбирают

Именно поэтому тем, кто хочет связать свою жизнь с образованием, советуют выбрать Томский государственный педагогический колледж. Как отмечает его директор Николай Горюнов, наши школы нуждаются не только в предметниках - не хватает и педагогов начальных классов. А по информации Министерства просвещения РФ, такая тенденция сохранится в ближайшее десятилетие.

- Конкурс на бюджетное место в нашем педагогическом колледже всегда был высокий, даже когда существовало всего две специальности - «дошкольное образование» и «преподавание в начальных классах», - рассказывает Николай Павлович.

В июне 2019 года учреждение получило лицензию сразу на пять новых образовательных программ. Состоялся и первый набор студентов: конкурс составил почти восемь человек на место, что говорит о спросе со стороны молодежи, уже иначе воспринимающей эту профессию.

- Педагог - это, образно говоря, менеджер высокого полета. По сути, он работает с коллективом. Не зря, наверное, в социальной сфере, да и в бизнесе, сегодня много успешных руководителей с педагогическим образованием. Ведь они умеют общаться с людьми, слушать, объяснять, заинтересовывать, - считает Николай Горюнов.

Одной из новых специальностей педколледжа стала «физическая культура». До недавнего времени учителей физкультуры в системе СПО Томской области готовил только Колпашевский социально-промышленный колледж, на его выпускников был серьезный спрос.

С нового учебного года таких педагогов обучает ТГПК. Будущие преподаватели физической культуры прежде всего на своем примере должны привлекать подрастающее поколение к спорту и здоровому образу жизни.

ТПГК готовит педагогов, умеющих работать с самыми разными детьми.

Продиктовано временем

Новым направлением в колледже стала «Коррекционная педагогика в начальном образовании». «Это не особый вид подготовки, - уточняет Николай Павлович. - А программа с дополнительными модулями - инклюзией и коррекционной деятельностью. Это требование времени, когда педагог должен обладать более широким спектром компетенций».

Во многих учреждениях как среднего, так и дошкольного образования сегодня набирают инклюзивные группы, поэтому от педагогов ждут умения работать с самыми разными детьми. В первую очередь это достигается путем практики, которая в учебном процессе педколледжа играет важнейшую роль.

ТГПК состоит в партнерских отношениях почти со всеми учреждениями образования, география практики студентов достаточно широка. Учащиеся и сами понимают, что педагог - это не та профессия, которую можно получить лишь «академическим» методом.

Сегодня студенты педколледжа активно участвуют в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Стоит отметить, что ТГПК принимал участие в чемпионатах еще до вступления Томской области в движение WorldSkills Russia.

В сентябре 2019 года в колледже прошли отборочные соревнования уже для нового набора по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание». В результате 10 студентов представят колледж на V региональном чемпионате. 2019 год стал успешным для колледжа: студентка 2-го курса Анна Красногорцева заняла 7-е место по компетенции «Преподавание в младших классах» на VII Национальном чемпионате WorldSkillsRussia в Казани.

Соревновательный дух порождает желание стать лучше. У каждого студента педколледжа есть книжка личных достижений, куда записываются все сведения об участии и победах в различных конкурсах и мероприятиях. Многие работодатели выбирают своих будущих сотрудников как раз по такому портфолио.