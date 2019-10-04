Лицей ТГУ готовится принимать гостей по случаю своего двадцатилетнего юбилея

Образование является важной составляющей нашей жизни. Быть образованным - значит уметь разбираться в окружающем мире, иметь собственное суждение обо всем, передавать и принимать неповторимый опыт. Для любого человека смысл понятия «образованность» индивидуален. Но всем ясно: чтобы раскрыть творческий потенциал, получить современные знания, очень важно правильно выбрать траекторию движения, «свою» школу. Лицей ТГУ вот уже 20 лет обеспечивает молодым людям мощную интеллектуальную площадку для удачного старта.

«Поступать - так в старейший вуз Сибири!»

Так или примерно так рассуждают обычно молодые люди, желающие получить классическое университетское образование. Однако в силу разных причин далеко не всем удается сразу поступить в вожделенный Национальный исследовательский Томский государственный университет (НИ ТГУ). Лицей ТГУ был создан, можно сказать, по заказу: в 1999 году в адрес руководства физико-технического факультета (ФТФ) пришло письмо от представителей русской диаспоры в Казахстане с просьбой открыть при университете школу-интернат для способных к физматдисциплинам старшеклассников, которые затем смогли бы поступить на ФТФ. Декан факультета, доктор физико-математических наук, профессор Эрнест Шрагер и кандидат физико-математических наук, доцент Галина Дружинина (два десятилетия она возглавляет лицей ТГУ) решили попробовать организовать такой набор. Путь к созданию сегодняшнего лицея, овеянного славой одного из лучших в регионе, был долгим и непростым. Идею поддержал тогдашний ректор ТГУ Георгий Майер, предложивший расширить перечень факультетов, не ограничиваясь одним физтехом. Впоследствии в лицее появилось четыре профильных направления: гуманитарно-правовое, социально-экономическое, физико-математическое, химико-биологическое.

Система преподавания, организация учебной работы в лицее от средней школы отличается в том числе своей многоплановостью. Дети понимают цели, которые перед ними поставлены, педагоги помогают им подняться на новую ступеньку в получении образования. Работа ведется многоуровневая - уроки, спецкурсы, консультации. Важно, что молодежь хочет учиться.

- Профильное обучение старшеклассников требует в первую очередь подготовки детей к осознанному выбору в 10-м классе, - говорит директор ЧОУ «Лицей ТГУ» Галина Дружинина. - Для этого в лицее расширен перечень учебных предметов с углубленным изучением, проводится большая работа по программе «Профессия». Наша задача - помочь каждому обучающемуся сделать правильный выбор с учетом индивидуальных особенностей. Для одиннадцатиклассников создана многопрофильная система факультативов: это допрофессиональная подготовка через углубление в предмет с ориентацией на ЕГЭ и последующее поступление в вуз. Образовательную траекторию ребята выбирают самостоятельно.

Каждый год растет число старшеклассников, желающих поступить в Лицей ТГУ. Говорят, здесь престижно учиться. Действительно, ведь командой педагогов созданы условия, при которых интеллектуально мотивированные и одаренные дети могут максимально самореализоваться. О высоком качестве подготовки говорят факты. По результатам мониторинговых исследований 2018 года, шесть выпускников 11-го класса (всего их был 51 человек) окончили Лицей ТГУ с федеральной золотой медалью. В 2019-м девять из 36 выпускников получили «золото», также подтвержденное итогами ЕГЭ. Подавляющее большинство ребят поступили в НИ ТГУ, другие известные вузы нашего города и страны. Ведущие столичные университеты выбрали две выпускницы лицея: на бюджетное место истфака МГУ в 2019 году принята Мария Благодарная, в МГИМО (факультет международных отношений, бюджет) - Оюна Эрдениева. Согласитесь, результаты впечатляющие.

Поступить в Лицей ТГУ – это престижно

Чтобы заработать «пять», не годится долго спать

В кабинете директора Лицея ТГУ тесно от дипломов и наград, полученных коллективом за 20 лет плодотворной работы. Слева - фотоснимки выпусков, начиная с самого первого, датированного 2000 годом. Вдохновенные юные лица, улыбки: молодежь делает первые шаги к профессии. Позади у ребят лицейская жизнь, наполненная не только яркими образовательными событиями, олимпиадами и конкурсами, но и интенсивной учебой (кто сказал, что путь к высшему образованию усыпан розами?!). Лицей и Томский госуниверситет работают в одной и той же научно-исследовательской траектории, поэтому сами ребята имеют возможность бывать в лабораториях вуза, получать компетентные ответы на вопросы «из первых уст» преподавателей НИ ТГУ. Это углубляет интерес к изучаемым дисциплинам, и, разумеется, результаты учебы растут.

- Все мы - одна команда, - замечает Галина Дружинина. - У нас очень сильный преподавательский состав, что, несомненно, является залогом обучения высокого уровня.

Ведущие педагоги создают славу лицея. Первыми директор называет имена четверых преподавателей: русского языка и литературы - Людмилы Колпаковой и Раисы Нявро, математики - Юлии Гердт, заместителя директора по научно-методической работе, преподавателя обществознания Полины Матвеевой. На особом почетном месте - сейчас, к сожалению, не работающий в лицее преподаватель математики Владимир Рудин, которого выпускники разных лет вспоминают с чувством искренней признательности. Он давал большой объем материала и спрашивал чрезвычайно строго. Пятерка, полученная лицеистом у Владимира Николаевича, становилась заслуженной «на все сто» оценкой, действительно заработанной. Впрочем, занимаясь и у других преподавателей, чтобы успешно сдать выпускные экзамены и поступить в вуз, ребятам надо быть готовыми работать до седьмого пота.

Однако педагоги Лицея ТГУ требовательны в первую очередь к себе. Они непрерывно повышают собственный образовательный уровень, широко используют передовые технологии обучения, активно участвуют в научно-практических конференциях и конкурсах, публикуют научные статьи. Своей доброй славой это образовательное учреждение обязано в первую очередь таланту преподавателей. Несколько лет назад лицей вошел в реестр «100 лучших школ России», первый руководитель - Галина Дружинина - была удостоена почетного знака «Орден русской земли». Работа продолжается в соответствии с новыми вызовами времени, а значит, новые и новые награды ждут лицей и его преподавателей впереди.

Двадцать пятое октября - традиционный День лицеиста в ТГУ. Будет широко и торжественно отмечаться двадцатилетие лицея. Уже разосланы приглашения представителям научного сообщества, преподавателям и, конечно, выпускникам, которые успешно трудятся в различных сферах жизнедеятельности и проживают в разных городах нашей страны. Каждый вспоминает годы, проведенные в стенах Лицея ТГУ, как самые счастливые в своей жизни. А иначе и быть не может: здесь их помнят, любят и всегда ждут. Скоро педагоги и ученики вновь соберутся вместе на юбилее лицея. Пусть эта встреча станет радостной для каждого!