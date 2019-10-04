2019-10-03T17:14:27+03:00
Происшествия

Две сотрудницы частной фирмы застрелены на рабочем месте в Томске

Предполагаемый убийца покончил с собой до прибытия полиции
Татьяна Щукина
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В настоящее время сотрудники СКР проводят первоначальные следственные действияВ настоящее время сотрудники СКР проводят первоначальные следственные действияФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Чрезвычайное происшествие случилось в одном из районов Томска в четверг, 3 октября: в одном из офисных помещений были обнаружены тела двух женщин, погибших от огнестрельных ранений. В ходе оперативно-розыскных действий, сотрудники региональных управлений Следственного комитета РФ и МВД в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого убийцы. К сожалению, выяснить причины его вероятного нападения на женщин не удалось: мужчина покончил жизнь самоубийством до задержания сотрудниками органов внутренних дел.

В СКР уточнили, что преступление было совершено в здании по адресу улице Героев Чубаровцев, 6/20 в микрорайоне Черемошники, а обе погибшие являлись сотрудницами действующей здесь коммерческой организации. В ведомстве отметили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».

В настоящее время Следственный комитет занимается сбором и закреплением доказательств, проводит допросы, устанавливает мотивы совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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