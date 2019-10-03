2019-10-03T05:44:10+03:00
Общество

Жители Южных ворот требуют уволить директора школы-сада за «бардак»

По словам родителей, они в ужасе от того, в каких условиях стали обучаться их дети
Татьяна Щукина
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Южные ворота – новый микрорайон Томска, где живут люди, готовые защищать своих детейЮжные ворота – новый микрорайон Томска, где живут люди, готовые защищать своих детейФото: из открытых источников
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Отвратительная еда и открытые электрощитки, массовое увольнение толковых педагогов, грязь в помещении – все это далеко не полный перечень претензий жителей одного из районов новой застройки Томска «Южные ворота» к руководителю местной школы-сада. Как заявляют родители учащихся, Виктория Матвеева не только не в состоянии навести порядок в вверенном ей учреждении, но даже занимает свою должность незаконно. Ранее женщина руководила магазином, где торговала алкоголем и сигаретами. Но и эту деятельность не смогла наладить как следует – накопила гигантские долги. Жители новостройки категорически не желают, чтобы образовательной организацией в микрорайоне руководила подобная личность, они требуют ее увольнения. 1 октября инициативная группа провела экстренное собрание с участием начальника управления образования Томского района Юлии Дубовицкой. На встрече родители учеников обнародовали документы, подтверждающие неправомерное трудоустройство директора школы.

На собрании было рассказано, что Матвеева стала директором школы-сада в апреле 2019 года, но через несколько недель написала заявление на бессрочный отпуск по семейным обстоятельствам, который длится по настоящее время. При этом она ежедневно находилась на работе, принимала и увольняла учителей, вела прием родителей.

Ранее Матвеева была частным предпринимателем, ее фирма была ликвидирована из-за долгов, которые до сих пор не погашены. По закону, женщина не может занимать должность директора 3 года после ликвидации ООО, а этот срок еще не вышел.

«С приходом Матвеевой в школу родители стали сдавать деньги на питание учеников (1 тысяча рублей в месяц) в «конверте» или частным переводом на карту. Все деньги идут по принуждению через руки классных руководителей напрямую Матвеевой, тем самым не выводя ее из тени. В тоже время ситуация в столовой в этом году ухудшилась. Ученики жалуются на невкусную и холодную пищу, пустой суп, отвратительную подачу блюд», - сообщается в группе жителей Южных ворот ВКонтакте.

Там же указано, что «в детском саду появилась текучка воспитателей. К примеру, на одной группе в течение 2 месяцев ежедневно новые педагоги. Порой родители не знают, кто в данный момент находится с их детьми». Кроме того, детей и взрослых беспокоит, по их словам, грязь в учреждении и электрощитки, не закрытые на ключ.

Возмущение родителей было принято к сведению. Начальник районного управления образования Дубовицкая заявила, что не знала о ситуации и теперь будет проводить служебное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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