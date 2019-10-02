Томская пенсионерка стала свидетелем убийства полковника СК в Москве

Владислав Капустин, сотрудник Следственного комитета РФ, трагически погиб в Москве от рук жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева. По предварительной информации, следователь стал случайной жертвой рассерженного выходца из северной столицы, считавшего, что органы правопорядка не отстаивают его интересы в ситуации потери квартиры. Не сумев попасть на прием к главе СК РФ Бастрыкину, мужчина в ярости напал с самодельным ножом на первого попавшегося ему сотрудника ведомства, ударив того в спину.

Очевидцем преступления стала томичка Римма Круць, стоявшая у стены здания с плакатом. Пенсионерка приехала в Москву, чтобы пожаловаться на свою проблему, которую не может решить в родном Томске. Шесть лет назад женщина с мужем пострадали, по ее мнению, от действий мошенников, продавших супругам негодный трактор по высокой цене в 1 млн 300 тыс рублей. Отношения с томским следствием у пенсионерки не сложились, она даже была оштрафована на 1 тыс рублей за то, что назвала следователя «гнидой» и «козлом».

Пытаясь добиться справедливости и достучаться до самых высоких чинов Следственного комитета, женщина своими глазами видела, как был тяжело ранен Владислав Капустин (позже он умер в больнице). К настоящему времени томичка уже допрошена, о сути своих свидетельских показаний представителям СМИ она не рассказывает, поскольку дала подписку о неразглашении. Зато про ее личных обидчиков (ООО «Северная группа») со злополучным трактором теперь знает вся Россия. Что особенно любопытно, женщина считает, что к мошеннической схеме в отношении нее причастен экс-депутат Законодательной думы Томской области Сергей Агеев. Сейчас данный гражданин обвиняется в мошенничестве другим предпринимателем - Андреем Слесарюком, и тоже в деле замешана техника, только уже на сотни миллионов рублей.