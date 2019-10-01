Томичи победили на фестивале деревянных скульптур в Карелии

Команда из Томской области стала лучшей на Международном фестивале деревянной скульптуры «Между небом и землей», который проходил с 20 по 27 сентября в г. Ланденпохь в Карелии.

Мастера состязались под сводами лютеранской Яккимской кирхи. Работая в столь духовном месте, томичи вырезали из дерева композицию «Небесный урожай». В итоге, именно этой работе жюри присудило 1-е место. Помимо томичей за призы фестиваля боролись мастера из Литвы, Якутска, Ижевска, Перми, Москвы, Сургута и других городов России.

«В жюри фестиваля работал председатель ТРОО ФНР «Праздник топора» Денис Лыхин. В состав «сборной» от Томской области вошли Сергей Руссу, Федоринов Сергей из Первомайского района, Евгения Кошкарёва и Павел Сафронов из Северска, Антон Соловьёв из Чаинского района. Все резчики — неоднократные участники Международного фестиваля народных ремесел «Праздник топора», но в этом составе выступали впервые», - пояснила пресс-служба администрации Томской области.

Тем временем стало известно, что Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора», который проходит вблизи Томска уже более 10 лет, на днях стал лидером регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 по Сибири и Дальнему Востоку. Фестиваль победил в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов». Общенациональный финал премии пройдет 15 – 17 ноября в Самаре. Кроме праздника топора от нашего региона там примет участие гастрономический фестиваль «На топорах».