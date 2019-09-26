Новая профессия – новый поворот жизни

Томская область стала одним из первым регионом страны, где стартовало профобучение людей «50+» по стандартам WorldSkills.

В нашем регионе профессиональное обучение началось в Томском техникуме информационных технологий, где 25 человек осваивают навыки web-дизайна. Одна из выпускниц – Наргиз Курбанова, успешно сдавшая экзамен. Она поделилась с нами впечатлением.

- Учитывая скорость, с какой меняются профессии и спрос на определенных специалистов, вывод напрашивается один: учиться в наши дни нужно постоянно. И это замечательно, что нашему старшему поколению такую возможность предоставляют бесплатно, - считает Наргиз.

В свои 54 она решила «перезагрузить» личную карьеру и получить компетенции, которые в обществе до сих пор считаются сложными - освоить «Веб-дизайн и разработку» на основе международных стандартов WorldSkills.

- Моей целью было получить современную, востребованную профессию, - объясняет выбор бывшая студентка.

Сегодня Наргиз продолжает работать верстальщиком газеты Томского района, куда пришла в 2002 году. До этого также занималась версткой периодики. У издания есть свой сайт, но, как сообщила нам сама героиня, он устарел, как морально, так и визуально. Его создавали десять лет назад. Возникла идея, а что если переделать своими силами?

- О программе Ворлдскиллс я узнала от главного редактора своей газеты и сразу решила: надо идти! – рассказывает Наргиз. – Конечно, понимала, что все придется осваивать с нуля: с веб-дизайном была совершенно не знакома. На второй лекции нам показали технологии, сразу предупредили что легко не будет - нужно желание и терпение.

К СВЕДЕНИЮ

Программой переобучения граждан 50+ по стандартам Ворлдскиллс реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение». По итогам обучения выдается соответствующий документ, а также скиллс-паспорт — новый на нашем рынке труда, но уже признанный сертификат.

Программа бесплатна.

По словам нашей героини, группа подобралась интересная: от учителя пения до дизайнера. Весь курс занял 72 часа. За это время удалось освоить базовые навыки. Ну а дальше надо практиковаться самостоятельно.

- Попробовала создать домашний сайт, установила программное обеспечение, подключилась к локальному серверу и начала писать его основу. Это оказалось не так сложно, как думает большинство, - комментирует Наргиз.

По итогам обучения группа сдавала демонстрационный экзамен, с заданием по разработке сайта.

По словам заместителя директора по учебно-методической работе Томского техникума информационных технологий Елены Родзик, техникум уже выпустил 4-ую группу предпенсионного возраста. Для них, как организаторов программы очень важно, чтобы каждый участник и дальше применял полученные навыки и расширил профессиональные горизонты.

ДЕТАЛИ

В программе переобучения могут поучаствовать женщины от 51 до 55 лет и мужчины от 56 до 60, а также те, кто имеет право на досрочную пенсию. Нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru. Чтобы оставить заявку, заполните информацию о себе, введите контактные данные и номер пенсионного удостоверения, по которому будет проходить проверка прав на прохождение программы. Всего программа предлагает 119 компетенций. Сейчас в Томске можно обучиться уже по 18.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».