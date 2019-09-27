2019-09-27T05:34:13+03:00
Общество

Мемориал на месте училища связи на Никитина откроется в Томске

Мероприятие посвящено 100-летию со дня образования учебного заведения
Татьяна Щукина
Поделиться:
Мемориал появился по инициативе комитета выпускников учебного заведения. Фото: admin.tomsk.ruМемориал появился по инициативе комитета выпускников учебного заведения. Фото: admin.tomsk.ru
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 сентября, в 15.00 часов на ул. Никитина, 8 состоится торжественное открытие мемориала, посвященного столетию со дня образования Томского высшего военного командного ордена Красной Звезды училища связи.

Как пояснили в пресс-службе администрации Томска, инициатива построить здесь памятник принадлежит комитету выпускников учебного заведения.

«Городская власть поддержала проект и помогла выполнить комплекс благоустроительных работ. Средства на установку памятного комплекса собирали неравнодушные томичи, выпускники училища разных лет и ряд городских предприятий», - сообщили в мэрии.

Для справки:

Томское высшее училище связи было создано в Томске в августе 1965 года на базе ракетного училища и существовавшего ранее артиллерийского училища. За 100 лет заведение выпустило более 10 тысяч офицеров, среди которых свыше 40 кандидатов наук, 67 генералов и два маршала артиллерии

17 июля 1997 года в учебном заведении произошла трагедия: в результате обрушения казармы пострадали 150 курсантов училища. 12 человек погибли под завалами, а 54 получили травмы разной степени тяжести. Следствие доказало, что причиной трагедии стал строительный брак, приведший к разрушению одной из несущих балок.

Вскоре после ЧП корпус училища был снесен, а на его территории установлена памятная стела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Томичи увидят Шоу «Мама Russia» про Кузбасс на этих выходных
Житель Томской области взял 230 тысяч рублей за пластиковые окна и скрылся
17-летний парень попал в больницу в тяжелом состоянии после ДТП под Томском
Томский НИИ микрохирургии отмечает 25-летие
Томичу разбили машину на 180 тысяч рублей
Лишь 59,8% вечерних рейсов выполняют томские маршрутки
Житель Томской области убил соседа за то, что тот оскорбил девушку
В Томске 3% воспитателей – мужчины
Томские приставы арестовали маршрутный автобус на конечной остановке
В Томской области теплоход сел на мель и чуть не затонул
Праздник «Дворняги-ШОУ» пройдет в Михайловской роще в Томске
Общегородской субботник состоится в Томске 28 сентября
Многодетные томские семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
В Томской области бухгалтер проговорилась, что купила свой диплом на рынке
Сегодня в Томской области выпал первый снег
Новая детская площадка появилась на набережной Томи
В Томской области открывается второй виртуальный концертный зал
Томский Госжилнадзор лишил «УК «Стройсоюз» 35% жилого фонда
В Томске можно арендовать пешеходный переход по сходной цене
В томском ОПЦ родился «Малыш-2019»
Томская область ввела еще один участок автодороги Томск – Каргала – Колпашево
В Томске самые дефицитные специалисты – врачи и повара
Томский бизнесмен заплатил более 1 миллиона рублей налогов
Председатель гаражного кооператива в Томской области присвоил себе все собранные деньги