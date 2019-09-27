Мемориал на месте училища связи на Никитина откроется в Томске

В пятницу, 27 сентября, в 15.00 часов на ул. Никитина, 8 состоится торжественное открытие мемориала, посвященного столетию со дня образования Томского высшего военного командного ордена Красной Звезды училища связи.

Как пояснили в пресс-службе администрации Томска, инициатива построить здесь памятник принадлежит комитету выпускников учебного заведения.

«Городская власть поддержала проект и помогла выполнить комплекс благоустроительных работ. Средства на установку памятного комплекса собирали неравнодушные томичи, выпускники училища разных лет и ряд городских предприятий», - сообщили в мэрии.

Для справки:

Томское высшее училище связи было создано в Томске в августе 1965 года на базе ракетного училища и существовавшего ранее артиллерийского училища. За 100 лет заведение выпустило более 10 тысяч офицеров, среди которых свыше 40 кандидатов наук, 67 генералов и два маршала артиллерии

17 июля 1997 года в учебном заведении произошла трагедия: в результате обрушения казармы пострадали 150 курсантов училища. 12 человек погибли под завалами, а 54 получили травмы разной степени тяжести. Следствие доказало, что причиной трагедии стал строительный брак, приведший к разрушению одной из несущих балок.

Вскоре после ЧП корпус училища был снесен, а на его территории установлена памятная стела.