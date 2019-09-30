Березовый край, хлебный рай

Кожевниковский район испокон веку считался самым хлебным на Томской земле, и в «тематический» праздник неизменно теплая атмосфера царит в «Каравай-парке», очень уютном уголке районного центра. Представители всех сельских поселений района принимают участие в подготовке площадок. На мероприятии были и гости из других районов области - они привезли свои выставки, показали изделия местных мастеров.

Хлебные диковинки повсюду подстерегали и удивляли зрителей красотой и старательным исполнением. Караваи, сайки, шаньги и даже целый пряничный город представили участники конкурса «Хлебные чудеса».

«Город из хлеба» стал самым удивительным экспонатом конкурса «Хлебные чудеса». Фото: Оксана Чайковская

Члены жюри долго решали, кто испек самый аппетитный каравай, чья песня о хлебе самая красивая. А после завершения церемонии открытия праздника женщины в национальных костюмах тех народностей, что живут в Томской области, угощали зрителей традиционными «хлебными» блюдами по старинным рецептам своих предков. Немецкие, татарские, чувашские, белорусские и армянские лакомства были очень аппетитны!

Яркий и насыщенный праздник удивил всех изобилием хлеба и зрелищ. Многие гости сами сделали себе на мастер-классах сувениры-обереги из колосьев. Желающие приобретали сувениры на память. Замечательно, что традиция посвящать «Празднику хлеба» целый осенний день прижилась и стала любимой. Он призывает нас не забывать, что хлеб - великая ценность.

Оксана Чайковская