Юноша, пострадавший в ДТП под с.Кожевниково, умер в реанимации

17-летний молодой человек, попавший в больницу 27 сентября в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи районного центра Кожевников, скончался от полученных травм. О смерти юноши сообщили его друзья в социальных сетях, выразив соболезнования родным и близким.

Авария, в которой пострадал подросток, произошла ранним утром пятницы (около 04 часов 35 минут) на 41-м километре автомобильной дороги Мельниково-Кожевниково-Изовка. На данном участке дороги перевернулась машина «Жигули». Исходя из информации УМВД по Томской области, вероятным виновников ДТП стал водитель отечественного автомобиля, который превысил скорость и не справился с управлением.

«По предварительной информации, неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-21053 не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. 17-летний молодой человек, участник данного происшествия, в тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение», - сообщила пресс-служба полицейского ведомства,

Молодого человека с тяжелыми травмами пытались спасти в одной из городских больниц Томска, однако усилия врачей, к сожалению, не смогли спасти жизнь пострадавшего.