Томский санаторий сбрасывал в реку стоки с фенолом и нефтепродуктами
Действующий под Томском Центр реабилитации «Ключи» сбрасывал в реку Басандайку стоки, насыщенные вредными химическими примесями.
«Нитрит-анионы, азот аммонийный, фенол, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества поступают в реку в повышенном количестве», — обэтом сообщили в томской природоохранной прокуратуре.
Проверка, проведенная специалистами ведомства, показала, что используемые санаторием очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и не способны справиться с большим объемом стоков.
За нарушение природоохранного законодательства Центр реабилитации «Ключи» был оштрафован на 30 тысяч рублей, руководителю учреждения внесено представление.
Вмешательство прокуратуры возымело действие: санаторий был вынужден снизить использование химических веществ и задуматься над строительством новых очистных сооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU