2019-09-25T05:22:01+03:00
Общество

Томский санаторий сбрасывал в реку стоки с фенолом и нефтепродуктами

Учреждению придется построить новые очистные сооружения
Татьяна Щукина
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Санаторий расположен в живописном месте в 7 км от Томска. Фото: kluchi.tom.ruСанаторий расположен в живописном месте в 7 км от Томска. Фото: kluchi.tom.ru
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Действующий под Томском Центр реабилитации «Ключи» сбрасывал в реку Басандайку стоки, насыщенные вредными химическими примесями.

«Нитрит-анионы, азот аммонийный, фенол, нефтепродукты и другие загрязняющие вещества поступают в реку в повышенном количестве», — обэтом сообщили в томской природоохранной прокуратуре.

Проверка, проведенная специалистами ведомства, показала, что используемые санаторием очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и не способны справиться с большим объемом стоков.

За нарушение природоохранного законодательства Центр реабилитации «Ключи» был оштрафован на 30 тысяч рублей, руководителю учреждения внесено представление.

Вмешательство прокуратуры возымело действие: санаторий был вынужден снизить использование химических веществ и задуматься над строительством новых очистных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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