«Газпром трансгаз Томск» готовит кадры

Первый в Сибири «Газпром-класс» компания «Газпром трансгаз Томск» совместно с Национальным исследовательским Томским политехническим университетом открыла 1 сентября 2015 года. В 2019 году состоялся третий набор: 27 десятиклассников завершат среднее образование в Лицее при ТПУ, где смогут получить необходимые знания для поступления в один из самых престижных российских технических вузов.

Важный выбор сделан

Сентябрьская встреча, куда лицеистов пригласили вместе с родителями, должна стать важной отправной точкой для их дальнейшей двухлетней учебы. В актовом зале ООО «Газпром трансгаз Томск» собравшихся приветствовала заместитель генерального директора по управлению персоналом Лариса Истигечева. «Цель нашей сегодняшней встречи – познакомить вас с деятельностью Общества, а также с основными подходами к работе со школьниками и целевыми студентами», – пояснила она.

Масштаб деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск» впечатляет: компания обеспечивает поставки газа потребителям в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в состав Общества входит 25 филиалов. За время своего существования предприятие реализовало немало значимых проектов. В настоящее время ООО «Газпром трансгаз Томск» готовит к вводу в эксплуатацию крупнейшую систему транспортировки газа на востоке страны – магистральный газопровод «Сила Сибири». Лариса Истигечева подчеркнула, что 2019 год является знаковым для компании, так как поставки «голубого топлива» по этой магистрали начнутся уже в декабре.

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Магистральный газопровод «Сила Сибири» – один из ключевых элементов Восточной газовой программы, направленной на создание в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа, газоснабжения и экспорта «голубого топлива» в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

– Все проекты Общества реализуются за счет слаженной работы наших высококвалифицированных кадров. В этой связи несколько лет назад руководство ООО «Газпром трансгаз Томск» приняло решение о том, что кадры для своих производств необходимо готовить со школьной скамьи, – обратилась к ребятам Лариса Истигечева. – Вы сделали свой выбор. Поэтому отныне мы с вами связаны обязательствами: после окончания лицея вы поступаете в Томский политехнический университет, станете целевыми студентами и после окончания вуза отработаете в Обществе не менее трех лет. Мы, в свою очередь, обязаны сопровождать вас в период обучения, гарантировать поступление в ТПУ и дальнейшее трудоустройство.

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Перспективы открываются широкие

Конечно, учиться лицеистам придется напряженно, без послаблений, зато и перспектива открывается увлекательная. В течение двух лет они смогут принять участие в отраслевой олимпиаде школьников ПАО «Газпром» и конкурсе научно-исследовательских проектов «Ступени», побывать на ежегодном слете учащихся «Газпром-классов», выступить на научно-практической конференции молодых ученых и специалистов Общества. А в ходе экскурсий ребята «вживую» узнают, как работают производственные объекты ООО «Газпром трансгаз Томск».

Отдельно стоит выделить проектную деятельность, в рамках которой ученики будут работать под руководством ведущих преподавателей ТПУ в лабораториях инженерных школ – информационных технологий и робототехники, природных ресурсов, неразрушающего контроля и безопасности, энергетики.

Однако и после поступления в ТПУ партнерство с предприятием не заканчивается, добавила директор Корпоративного института ООО «Газпром трансгаз Томск» Дина Бакало: «Помимо обучения в университете, все наши целевые студенты получают четыре из пяти предложенных рабочих профессий. Например, начиная со второго курса, студенты обучаются по профессии «трубопроводчик линейный», а летом проходят производственную практику на действующих объектах».

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Мегапроект «Сила Сибири» вдохновляет

Представители Общества ответили на вопросы лицеистов и их родителей, касающиеся проектной деятельности, участия в олимпиадах, перспектив трудоустройства и т.п. «Помните, что мы всегда рядом и готовы в любое время подставить свое плечо», – подытожила разговор Лариса Истигечева.

Затем состоялась экскурсия по головному офису ООО «Газпром трансгаз Томск». В частности, ребята побывали в производственно-диспетчерской службе компании, представляющей собой верхний уровень управления Единой системой газоснабжения.

Знакомство с макетом МГ «Сила Сибири» вызвало особый интерес школьников. Как рассказал начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций Александр Парфенов, трасса магистрального газопровода пройдет по территориям трех субъектов РФ – Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Сегодня это крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Протяженность МГ составит около 3000 км, диаметр трубы – 1420 мм. Экспортная производительность «Силы Сибири» достигнет 38 млрд куб. м в год.

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Следует отметить, что в 2019 году ООО «Газпром трансгаз Томск» планирует увеличить численность сотрудников филиалов в Якутии и Амурской области до 1200 человек, в 2020-м откроется еще несколько сотен вакансий. Перспективы впечатляющие, и только от квалификации, знаний и желания будущих молодых специалистов зависит, смогут ли они вместе с крупнейшей газовой компанией участвовать в реализации мегапроекта.

Между тем учащиеся томского «Газпром-класса» настроены целеустремленно. Кристина Мячина не скрывает: «Я заинтересована в дальнейшей работе в компании «Газпром трансгаз Томск». Знаю, что в Лицее при ТПУ мне помогут подготовиться к обучению в вузе. Из профильных предметов особый интерес для меня представляет химия, хочу поступить на специальность «химическая технология переработки и подготовки нефти и газа».

Родители Романа Мурзина окончили Институт природных ресурсов ТПУ, так что выбор профильного обучения для него стал делом семейным. «В Лицее при политехе намного больше перспектив, чем в школе, откуда я сюда перешел, – считает старшеклассник. – Строю большие планы на будущее и надеюсь, что они осуществятся при поддержке предприятия».

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Фото: Владимир Бобрецов