Томская сборная завоевала Кубок России по гиревому спорту

Состязания сильнейших атлетов страны проходили с 20 по 21 сентября во Дворце зрелищ и спорта. Побороться за медали в Томск съехались более 160 спортсменов из 25 регионов РФ.

На торжественном открытии заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных отметил: «Несомненно, Кубок России по гиревому спорту – праздник богатырской силы и железного духа, праздник для спортсменов, для зрителей, для всех нас. Мероприятия такого уровня играют большую роль в популяризации спорта и здорового образа жизни, в воспитании здорового поколения».

Накануне соревнований участники Кубка посетили Шегарский район. Известные атлеты из разных регионов страны поздравили сельчан с 25-летием местной секции гиревого спорта.

Уже четверть века в спортивной школе села Мельниково активно развивается это направление. Во время визита гиревики почтили память основателя секции, мастера спорта России и судьи международной категории Андрея Денисенко, ушедшего из жизни в сентябре 2018 года.

– Сборная Томской области оказалась самой большой по количеству участников. В ее состав вошли 28 спортсменов из Томска, Северска и районов области, уже не раз представлявшие наш регион на отборочных соревнованиях, всероссийских и международных стартах, – сообщил начальник областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Максим Максимов.

В первый день хозяева турнира завоевали три медали – одну серебряную и две бронзовые, а во второй собрали еще больший урожай наград в классическом двоеборье. Дмитрий Черкашин и Даниэль Лукьянов стали чемпионами, Илья Цыбаев завоевал серебряную медаль, Иван Черкашин получил бронзу.

Также зрители увидели выступления чемпиона мира Валентина Сутягина, победительницы первенства Европы и чемпионата России 2019 года Ольги Морозовой, чемпионов мира среди юниоров Дмитрия и Ивана Черкашиных.

В финале первое место в общекомандном зачете завоевала сборная Томской области, второе – спортсмены из Санкт-Петербурга, третье – гиревики из Омской области.

– Сегодня Томская область – это один из лидеров отечественного гиревого спорта, здесь сложилась сильная команда. То, что соревнования прошли на высоком уровне, не вызывает удивления, – подчеркнул президент Всероссийской федерации гиревого спорта Игорь Солодов. – Благодаря сильной поддержке, которую оказывает администрация региона, созданы все условия, чтобы растить чемпионов.

Фото: Вероника Белецкая