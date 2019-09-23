2019-09-22T17:02:08+03:00
Происшествия

МЧС предупредило о грозах с сильным ветром в понедельник в Томске

Спасатели призвали жителей региона соблюдать меры безопасности
Татьяна Щукина
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Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкцийБудучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкцийФото: архив "КП"
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Главное управление МЧС по Томской области сообщило об ухудшении погодных условий в регионе с понедельника, 23 сентября.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 22 и 23 сентября по Томской области ожидаются дожди, грозы, возможен град, порывы ветра 19-24 м/сек», - отмечено в официальной информации на сайте ведомства.

Спасатели подчеркнули, что в связи с неблагоприятным метеопрогнозом в регионе возможно возникновение чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Рядовым гражданам также не стоит пренебрегать мерами собственной безопасности.

«Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. В ветреную погоду следует быть предельно осторожными с огнем. Осенние месяцы для всех регионов Сибири отличаются неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление – похолоданием и заморозками. Бытовые пожары, несчастные случаи в условиях природной среды, осложнение дорожной остановки – наиболее вероятные угрозы осеннего межсезонья», - - напомнили специалисты МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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