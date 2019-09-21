Движение по новому участку дороги на Богашевском тракте в Томске открыто

Движение по новой эстакаде на Богашевском тракте, около строящейся развязки на 76 километре железной дороги Тайга-Томск, запустили. На данном участке нанесена временная оранжевая разметка и установлены знаки «Дорожные работы».Также действует ограничение скорости до 40 километров в час, дежурит экипаж ДПС.

Водителям нужно быть внимательными: схема движения в районе строящейся транспортной развязки изменилась. Теперь автомобильный поток направлен по новой эстакаде.

Напомним, что осенью 2019 года строители планируют разобрать участок автодороги на Богашевском тракте рядом со строящейся развязкой на 76-м километре железной дороги Тайга – Томск и открыть движение по новой эстакаде будущего путепровода к 23 сентября. К 2022 году проезжая часть на Богашевском тракте в районе новой транспортной развязки будет расширена до шести полос.

Данная развязка соединит Богашевский тракт и микрорайон Южные Ворота. На проект регион к сегодняшнему дню получил из федерального бюджета 1,1 миллиарда рублей. Объект планируют сдать в 2020 году.