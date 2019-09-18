«Газпром трансгаз Томск» принял участие в ярмарке вакансий в СВФУ

12 сентября в Якутске в Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова состоялась целевая ярмарка вакансий нефтегазового комплекса Республики Саха (Якутия). «Газпром трансгаз Томск» представил вакансии для работы на проекте «Сила Сибири».

– Мы видим свою цель в том, чтобы местные жители трудились в достойных условиях и получали хорошую заработную плату, – сказал в ходе открытия ярмарки министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко.

Помощник заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин приветствовал участников ярмарки и отметил, что Газпром сегодня реализует множество перспективных проектов, в том числе на востоке России, поэтому заинтересован в пополнении своего кадрового состава лучшими выпускниками вузов.

«Газпром трансгаз Томск» представил на ярмарке более 20 вакансий для работы в создаваемом в Якутии подразделении Управления аварийно-восстановительных работ, а также в местных филиалах, которым предстоит эксплуатировать магистральный газопровод «Сила Сибири». Представители кадровой службы компании приняли для рассмотрения более 70 резюме.

Ярмарка вакансий была организована Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по занятости населения совместно с ПАО «Газпром» и СВФУ им. М.К. Аммосова в рамках приоритетного проекта «Местные кадры в промышленность». Свои вакансии на ней представили восемь компаний, ведущих свою деятельность на территории республики, среди которых дочерние общества ПАО «Газпром» – ООО «Газпром трансгаз Томск» и «Газпром добыча Ноябрьск». За два часа работы стендовой сессии ярмарку посетили более 600 человек, подавляющее большинство среди которых – студенты СВФУ.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» – 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию и строительство газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов составляет более 9,5 тысяч километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа превышает 20 млрд куб. м. Численность персонала превышает 8 500 человек.

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