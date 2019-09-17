Маршрутный автобус с пассажирами после удара в столб перевернулся в Томске

Серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 12 человек, произошло в Томске в понедельник, 16 сентября. Около 17.13 часов на Иркутском тракте в районе Октябрьского рынка по непонятной причине маршрутный автобус №2 под управлением 50-летнего водителя врезался в опору линии электропередач и после удара перевернулся набок. В салоне в этот момент находились 12 пассажиров, спасти которых помогли неравнодушные прохожие.

На место аварии незамедлительно прибыли оперативные службы: 6 бригад скорой помощи, в том числе две – реанимационные, сотрудники регионального МЧС, 4 экипажа ДПС под руководством начальника управления ГИБДД по Томской области Вячеслава Трещева.

К счастью, пострадавшие пассажиры «маршрутки» получили незначительные травмы, им была оказана амбулаторная помощь, госпитализация никому не потребовалась.

К настоящему моменту известно, что утром в день происшествия, водитель автобуса успешно прошел медосвидетельствование, а транспортное средство – положенный техосмотр. Что стало причиной ДТП, предстоит установить специалистам.