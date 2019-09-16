Жительницу Томской области ждет суд за присвоение 220 тысяч маткапитала

29-летняя мать, проживающая в Томском районе, сядет на скамью подсудимых по обвинению в хищении денежных средств при получении социальных выплат, Женщина подозревается в том, что воспользовалась материнским капиталом, предоставив в Пенсионный фонд заведомо ложные и недостоверные сведения. Томичка присвоила более 200 тысяч рублей под предлогом покупки дома. Жилье она действительно приобрела, но по цене, не соответствующей указанной в документах.

«В ходе предварительного следствия установлено, что женщина договорилась с собственником о покупке жилого дома в с. Парбиг Бакчарского района за 128 тыс. рублей, записав при этом в договоре купли-продажи, что стоимость дома составляет 319 тыс. рублей. Пенсионный фонд после получения документов с указанием завышенной стоимости приобретённого жилья перечислил на погашение долга в счёт займодателя средства материнского капитала в размере 351,02 тыс. рублей», - сообщили о мошеннической схеме в пресс-службе прокуратуры Томской области.

В ведомстве пояснили, что обвиняемая уже призналась в преступлении и рассказала, что похищенные государственные деньги потратила на собственные нужды.

Дело предприимчивой матери направлено для рассмотрения в Советский районный суд.