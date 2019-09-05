2019-09-05T08:26:20+03:00
Губернские новости

Томская доярка - в тройке лучших в России!

Светлана Степанова заняла третье место на всероссийском профессиональном конкурса в Уфе
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Светлана Степанова совершенствуется в профессии почти 30 лет. Фото: Оксана ЧайковскаяСветлана Степанова совершенствуется в профессии почти 30 лет. Фото: Оксана Чайковская
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Светлана Степанова, которая живет и трудится в Кожевниковском районе, стала призером всероссийского профессионального конкурса в Уфе. В детстве она мечтала стать кондитером и делать конфеты, но в городе жить не смогла, непривычно шумно показалось там после деревни, и учиться она передумала. Кулинария стала ее хобби, готовить Светлана любит и рукодельничать тоже. Находит время и на ведение своего хозяйства.

На молочную ферму в селе Песочнодубровка она пришла работать дояркой сразу после школы и сейчас не жалеет, что пошла по стопам родителей, тоже трудившихся на той же ферме. Не раз участвовала в отраслевых конкурсах, спортивных соревнованиях. Вырастила троих детей, двое из которых живут рядом с ней, в родных местах. Сама Светлана Владимировна всю жизнь прожила в деревне Муллова, нигде, кроме Томска, до поездки в Уфу не бывала. Перед конкурсом немного волновалась, хотя годы стажа овладела премудростями профессии досконально. Отлично знает характеры всех 49 коров из своей группы, для каждой находит ласковое слово. Шутит, что от этого молокоотдача у животных повышается.

Перед поездкой мы повстречались со Светланой на молочной ферме, она сказала, что рада возможности поучаствовать во всероссийском конкурсе.

- Любопытно увидеть, какие условия там на фермах, как работают другие мастера доения, ведь они соберутся со всей страны! Я готовлюсь серьезно и надеюсь на победу…

Здорово, что Светлана доказала свое мастерство и с честью представила Томскую область. Искренне ее поздравляем!

Оксана Чайковская

ИСТОЧНИК KP.RU

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