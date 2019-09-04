Есть ресурсы для развития

В эти дни отмечает юбилей Томская область, а вместе с ней - и Кривошеинский район. В истории муниципалитета случались административные преобразования, но уже 75 лет он является неотъемлемой составляющей нашего региона.

Расположенный в его центральной части район географически разделен рекой Обью. Заготовка древесины испокон веку была привычным занятием для кривошеинцев. В конце 40-х - начале 50-х на правом берегу, в поселке Красный Яр, был создан леспромхоз, ставший самым крупным в Томской области. Лес отсюда вывозился по лежневой автомобильной и железной дороге, сплавлялся водным путем. В населенном пункте некогда насчитывалось до 12 тысяч жителей (сейчас их около 2 400). Когда в 1990-е леспромхозы начали повсеместно приходить в упадок, это был сильнейший удар по экономике территории.

Глава Кривошеинского района Сергей Тайлашев, избранный на этот пост в 2015 году, не случайно начал разговор с исторического экскурса. Сегодня, совсем в других экономических условиях, на лесную отрасль снова сделаны серьезные ставки. Добычу леса в промышленных масштабах одним из первых начал возрождать предприниматель Евгений Савицкий, сам имеющий местные корни.

С 2004-го ведет свою деятельность в Красном Яре ООО «ЗПК «СибЛесТрейд», которое входит в пятерку крупнейших лесозаготовителей области. Для заречного поселка, подчеркивает С. Тайлашев, оно является градообразующим и социально значимым. Компания постоянно инвестирует средства в закупку современного высокотехнологичного оборудования - не только для заготовки, но и для глубокой переработки леса. На предприятии имеются мощные сушильные камеры, итальянская фрезерно-профилирующая круглопильная линия и т. д. Продукция экспортируется в несколько стран, включая Китай и ближнее зарубежье.

Достаточно эффективно решается и проблема утилизации отходов лесопиления. «Уже действует котельная для собственных нужд производства, работающая на древесной щепе. В настоящее время мы обсуждаем инвестпроект по установке еще трех таких котельных, для потребностей сельского поселения, - рассказывает Сергей Александрович. - Кроме того, компания продает щепу предприятиям, которые занимаются производством мебели и плит МДФ».

Компания «СибЛесТрейд» также взяла на себя экономическую нагрузку по поддержанию автозимника Красный Яр - Петропавловка протяженностью 72 километра. Местные жители знают, насколько важно подготовить зимнюю трассу, чтобы не оказаться в транспортной изоляции. Для связи с «большой землей» существует путь паромом через Обь, но это лишь в теплое время года.

Что касается перспектив развития, для предприятия они связаны с инвестиционным проектом по освоению лесных ресурсов на труднодоступных территориях Александровского и Каргасокского районов. Соответствующий приказ Минпромторга РФ был подписан в марте 2019 года.

Пожалуй, сегодня можно уверенно говорить о возрождении лесной промышленности. Заготовка в целом по району выросла до 200 тысяч кубометров леса в год. Всего на территории работают семь крупных арендаторов, в отрасли занято более 500 человек.

На левом берегу Оби, хотя раньше эта местность была сугубо сельскохозяйственной, в 2016-м начало свою деятельность ООО «Латат» («Монолит-Строй»): предприятие занимается глубокой переработкой древесины, у него есть стабильный рынок сбыта продукции. «Не менее важна та помощь, которую компания оказывает муниципалитету, - отмечает глава района. - Сейчас в Кривошеине близится к завершению строительство православного храма в честь Архангела Михаила. Руководство «Латата» охотно пошло навстречу инициативной группе и практически полностью профинансировало проект. Кстати, недавно компания построила такой же храм в одном из сел Омской области».

Аграриям нужна поддержка

По сути, большие земельные площади и географическое положение делают Кривошеинский район благоприятным для развития агропрома. «Бурное развитие сельское хозяйство получило в 1980-х, когда район участвовал в эксперименте по переходу на самофинансирование и самоокупаемость. Люди почувствовали вкус к настоящему труду, многие хорошо зарабатывали, - продолжает С. Тайлашев. - Трудно было даже представить, что через какой-то десяток лет совхозы и колхозы распустят, не создав аналогичных по эффективности структур».

К настоящему времени в районе осталось два крупных сельскохозяйственных кооператива - «Белосток» и «Кривошеинский», на которые приходится основная часть производства, плюс 11 крестьянско-фермерских хозяйств и несколько индивидуальных предпринимателей.

Ведущие предприятия делают ставку на современные методы и технологии в животноводстве и растениеводстве. СПК «Кривошеинский» под руководством Геннадия Тайникова, будучи преемником колхоза «Красный пахарь», скоро отметит свое 90-летие. Еще с советских времен за ним закрепился статус племхозяйства. Ну а СПК «Белосток», который возглавляет Паруйр Яврумян, получил аналогичный статус в декабре 2017-го: это единственное за Уралом племенное предприятие по разведению айрширской породы скота.

СПК «Белосток» - единственное за Уралом племпредприятие по айрширской породе КРС. Фото: tomsk.gov.ru

- Хочу поблагодарить наших сельских тружеников, - говорит Сергей Александрович. - О результатах их работы свидетельствуют цифры. До ввода молочного комплекса в Пудовке в 2014 году надои не превышали 14 тонн молока в сутки. Сегодня только СПК «Белосток» ежесуточно дает 24-25 тонн молока. Средние надои на корову по предприятию доходят до 8 300, даже до 9 300 кг (раньше такие рекорды были только в кожевниковской Дубровке). По району в целом мы вышли на показатель 30-35 тонн молока в сутки.

Немалую роль играет постоянная поддержка АПК со стороны областной власти, департамента по социально-экономическому развитию села. Скажем, три года назад в Томской области заговорили об органическом земледелии, и сегодня район этим занялся вплотную. Благодаря хорошей агрономической службе урожайность по кругу превышает 20 центнеров с гектара, а по ячменю, например, в 2018 году с некоторых полей сняли больше 45 ц/га.

Есть желание развиваться дальше, хотя проблем у сельхозников хватает, и не только финансовых. Так, предприятия испытывают серьезные потребности в кадрах: кажется, на селе рабочих рук много, однако подходы и уровень знаний ныне требуются совсем иные. Отчасти кадровый вопрос в СПК «Белосток» и «Кривошеинский» решают за счет строительства жилья для специалистов.

Планы, перспективы, ожидания

Глава района признает, что сегодня у селян повысились запросы в социальной сфере, в благоустройстве и т. п. Пусть бюджет не позволяет воплотить в жизнь все планы сразу, но ряд проектов уже удалось реализовать.

- Серьезную поддержку мы получили в сфере ЖКХ. В этом году выкупили первую газовую котельную, самую мощную в районе, стоимостью. 42 млн рублей. В Кривошеине она отапливает половину жилищного фонда, администрацию, Дом культуры, поликлинику, - продолжает Сергей Тайлашев. - В системе здравоохранения сохранилась инфраструктура с действующими ФАПами. В Красном Яре имеются две общеврачебные практики, еще одна - в селе Володино. А вот в Кривошеинской районной больнице требуется строительство теплого перехода между двумя корпусами, терапевтическим и хирургическим, средства на проектирование выделены. Кроме того, уже в 2019-м должны получить проект на строительство поликлиники. Надеемся, при поддержке из областного бюджета получится единый медицинский городок.

Есть ожидания и в сфере образования. Самая новая школа на 300 мест была построена более 10 лет назад в Володине. Всего в районе насчитывается полторы тысячи учеников, из них свыше 800 - в Кривошеинской средней школе. Работает она в две смены, явно перегружена (там же находится Дом детского творчества), так что в планах муниципалитета возведение второго корпуса, хотя бы на 200 мест. Требуется и реконструкция Пудовской школы, с которой обещал помочь губернатор, и капремонт учебных заведений в селах Петровка и Новокривошеино.

- Сейчас один из главных объектов - это ремонт стадиона «Кедр» в районном центре. Более 35 млн рублей выделил областной бюджет, еще шесть миллионов - местный. А вообще, строек в последнее время хватает, - констатирует глава района.

Игровая площадка в Пудовке появилась зимой 2019 года. Фото: kradm.tomsk.ru

- В январе в Пудовке в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» открыли игровую площадку (а осенью «Островок детства» установили в Володине).

К юбилею области там же рассчитываем сдать Дом культуры на 100 мест, стоимостью около 55 млн рублей. Село крепкое, имеет положительную динамику по демографии, учеников в школе более ста человек…

В конце июля в Кривошеине прошел фестиваль казачьей культуры «Сибирская братина», в 2019 году получивший статус межрегионального. За восемь лет из скромной сельской инициативы выросло событийное мероприятие, объединившее все субъекты СФО. Сергей Тайлашев уверен: для района «Братина» - это стимул и для культурной сферы (здешние самодеятельные коллективы занимают высокие места в Губернаторском фестивале народного творчества), и для патриотического воспитания (в средней школе и агропромышленном техникуме создаются казачьи классы). И, конечно, для предпринимательства, включая гостиничный бизнес, торговлю, народные промыслы.

В перспективе кривошеинцы рассматривают создание полноценного музея казачьей культуры, который должен стать точкой притяжения для туристов. «И земли у нас хватает, и ресурсов, главное - суметь рачительно распорядиться этим богатством», - подытоживает глава муниципалитета.

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО.