2019-09-04T11:16:12+03:00
Губернские новости

Есть ресурсы для развития

Кривошеинский район делает ставку на развитие лесной отрасли, АПК и культуры
Поделиться:
Глава Кривошеинского района Сергей Тайлашев: «Бюджет не позволяет воплотить все планы сразу, но ряд проектов уже удалось реализовать». Фото: kradm.tomsk.ruГлава Кривошеинского района Сергей Тайлашев: «Бюджет не позволяет воплотить все планы сразу, но ряд проектов уже удалось реализовать». Фото: kradm.tomsk.ru
Изменить размер текста:

В эти дни отмечает юбилей Томская область, а вместе с ней - и Кривошеинский район. В истории муниципалитета случались административные преобразования, но уже 75 лет он является неотъемлемой составляющей нашего региона.

Расположенный в его центральной части район географически разделен рекой Обью. Заготовка древесины испокон веку была привычным занятием для кривошеинцев. В конце 40-х - начале 50-х на правом берегу, в поселке Красный Яр, был создан леспромхоз, ставший самым крупным в Томской области. Лес отсюда вывозился по лежневой автомобильной и железной дороге, сплавлялся водным путем. В населенном пункте некогда насчитывалось до 12 тысяч жителей (сейчас их около 2 400). Когда в 1990-е леспромхозы начали повсеместно приходить в упадок, это был сильнейший удар по экономике территории.

Глава Кривошеинского района Сергей Тайлашев, избранный на этот пост в 2015 году, не случайно начал разговор с исторического экскурса. Сегодня, совсем в других экономических условиях, на лесную отрасль снова сделаны серьезные ставки. Добычу леса в промышленных масштабах одним из первых начал возрождать предприниматель Евгений Савицкий, сам имеющий местные корни.

С 2004-го ведет свою деятельность в Красном Яре ООО «ЗПК «СибЛесТрейд», которое входит в пятерку крупнейших лесозаготовителей области. Для заречного поселка, подчеркивает С. Тайлашев, оно является градообразующим и социально значимым. Компания постоянно инвестирует средства в закупку современного высокотехнологичного оборудования - не только для заготовки, но и для глубокой переработки леса. На предприятии имеются мощные сушильные камеры, итальянская фрезерно-профилирующая круглопильная линия и т. д. Продукция экспортируется в несколько стран, включая Китай и ближнее зарубежье.

Достаточно эффективно решается и проблема утилизации отходов лесопиления. «Уже действует котельная для собственных нужд производства, работающая на древесной щепе. В настоящее время мы обсуждаем инвестпроект по установке еще трех таких котельных, для потребностей сельского поселения, - рассказывает Сергей Александрович. - Кроме того, компания продает щепу предприятиям, которые занимаются производством мебели и плит МДФ».

Компания «СибЛесТрейд» также взяла на себя экономическую нагрузку по поддержанию автозимника Красный Яр - Петропавловка протяженностью 72 километра. Местные жители знают, насколько важно подготовить зимнюю трассу, чтобы не оказаться в транспортной изоляции. Для связи с «большой землей» существует путь паромом через Обь, но это лишь в теплое время года.

Что касается перспектив развития, для предприятия они связаны с инвестиционным проектом по освоению лесных ресурсов на труднодоступных территориях Александровского и Каргасокского районов. Соответствующий приказ Минпромторга РФ был подписан в марте 2019 года.

Пожалуй, сегодня можно уверенно говорить о возрождении лесной промышленности. Заготовка в целом по району выросла до 200 тысяч кубометров леса в год. Всего на территории работают семь крупных арендаторов, в отрасли занято более 500 человек.

На левом берегу Оби, хотя раньше эта местность была сугубо сельскохозяйственной, в 2016-м начало свою деятельность ООО «Латат» («Монолит-Строй»): предприятие занимается глубокой переработкой древесины, у него есть стабильный рынок сбыта продукции. «Не менее важна та помощь, которую компания оказывает муниципалитету, - отмечает глава района. - Сейчас в Кривошеине близится к завершению строительство православного храма в честь Архангела Михаила. Руководство «Латата» охотно пошло навстречу инициативной группе и практически полностью профинансировало проект. Кстати, недавно компания построила такой же храм в одном из сел Омской области».

Аграриям нужна поддержка

По сути, большие земельные площади и географическое положение делают Кривошеинский район благоприятным для развития агропрома. «Бурное развитие сельское хозяйство получило в 1980-х, когда район участвовал в эксперименте по переходу на самофинансирование и самоокупаемость. Люди почувствовали вкус к настоящему труду, многие хорошо зарабатывали, - продолжает С. Тайлашев. - Трудно было даже представить, что через какой-то десяток лет совхозы и колхозы распустят, не создав аналогичных по эффективности структур».

К настоящему времени в районе осталось два крупных сельскохозяйственных кооператива - «Белосток» и «Кривошеинский», на которые приходится основная часть производства, плюс 11 крестьянско-фермерских хозяйств и несколько индивидуальных предпринимателей.

Ведущие предприятия делают ставку на современные методы и технологии в животноводстве и растениеводстве. СПК «Кривошеинский» под руководством Геннадия Тайникова, будучи преемником колхоза «Красный пахарь», скоро отметит свое 90-летие. Еще с советских времен за ним закрепился статус племхозяйства. Ну а СПК «Белосток», который возглавляет Паруйр Яврумян, получил аналогичный статус в декабре 2017-го: это единственное за Уралом племенное предприятие по разведению айрширской породы скота.

СПК «Белосток» - единственное за Уралом племпредприятие по айрширской породе КРС. Фото: tomsk.gov.ru

СПК «Белосток» - единственное за Уралом племпредприятие по айрширской породе КРС. Фото: tomsk.gov.ru

- Хочу поблагодарить наших сельских тружеников, - говорит Сергей Александрович. - О результатах их работы свидетельствуют цифры. До ввода молочного комплекса в Пудовке в 2014 году надои не превышали 14 тонн молока в сутки. Сегодня только СПК «Белосток» ежесуточно дает 24-25 тонн молока. Средние надои на корову по предприятию доходят до 8 300, даже до 9 300 кг (раньше такие рекорды были только в кожевниковской Дубровке). По району в целом мы вышли на показатель 30-35 тонн молока в сутки.

Немалую роль играет постоянная поддержка АПК со стороны областной власти, департамента по социально-экономическому развитию села. Скажем, три года назад в Томской области заговорили об органическом земледелии, и сегодня район этим занялся вплотную. Благодаря хорошей агрономической службе урожайность по кругу превышает 20 центнеров с гектара, а по ячменю, например, в 2018 году с некоторых полей сняли больше 45 ц/га.

Есть желание развиваться дальше, хотя проблем у сельхозников хватает, и не только финансовых. Так, предприятия испытывают серьезные потребности в кадрах: кажется, на селе рабочих рук много, однако подходы и уровень знаний ныне требуются совсем иные. Отчасти кадровый вопрос в СПК «Белосток» и «Кривошеинский» решают за счет строительства жилья для специалистов.

Планы, перспективы, ожидания

Глава района признает, что сегодня у селян повысились запросы в социальной сфере, в благоустройстве и т. п. Пусть бюджет не позволяет воплотить в жизнь все планы сразу, но ряд проектов уже удалось реализовать.

- Серьезную поддержку мы получили в сфере ЖКХ. В этом году выкупили первую газовую котельную, самую мощную в районе, стоимостью. 42 млн рублей. В Кривошеине она отапливает половину жилищного фонда, администрацию, Дом культуры, поликлинику, - продолжает Сергей Тайлашев. - В системе здравоохранения сохранилась инфраструктура с действующими ФАПами. В Красном Яре имеются две общеврачебные практики, еще одна - в селе Володино. А вот в Кривошеинской районной больнице требуется строительство теплого перехода между двумя корпусами, терапевтическим и хирургическим, средства на проектирование выделены. Кроме того, уже в 2019-м должны получить проект на строительство поликлиники. Надеемся, при поддержке из областного бюджета получится единый медицинский городок.

Есть ожидания и в сфере образования. Самая новая школа на 300 мест была построена более 10 лет назад в Володине. Всего в районе насчитывается полторы тысячи учеников, из них свыше 800 - в Кривошеинской средней школе. Работает она в две смены, явно перегружена (там же находится Дом детского творчества), так что в планах муниципалитета возведение второго корпуса, хотя бы на 200 мест. Требуется и реконструкция Пудовской школы, с которой обещал помочь губернатор, и капремонт учебных заведений в селах Петровка и Новокривошеино.

- Сейчас один из главных объектов - это ремонт стадиона «Кедр» в районном центре. Более 35 млн рублей выделил областной бюджет, еще шесть миллионов - местный. А вообще, строек в последнее время хватает, - констатирует глава района.

Игровая площадка в Пудовке появилась зимой 2019 года. Фото: kradm.tomsk.ru

Игровая площадка в Пудовке появилась зимой 2019 года. Фото: kradm.tomsk.ru

- В январе в Пудовке в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» открыли игровую площадку (а осенью «Островок детства» установили в Володине).

К юбилею области там же рассчитываем сдать Дом культуры на 100 мест, стоимостью около 55 млн рублей. Село крепкое, имеет положительную динамику по демографии, учеников в школе более ста человек…

В конце июля в Кривошеине прошел фестиваль казачьей культуры «Сибирская братина», в 2019 году получивший статус межрегионального. За восемь лет из скромной сельской инициативы выросло событийное мероприятие, объединившее все субъекты СФО. Сергей Тайлашев уверен: для района «Братина» - это стимул и для культурной сферы (здешние самодеятельные коллективы занимают высокие места в Губернаторском фестивале народного творчества), и для патриотического воспитания (в средней школе и агропромышленном техникуме создаются казачьи классы). И, конечно, для предпринимательства, включая гостиничный бизнес, торговлю, народные промыслы.

В перспективе кривошеинцы рассматривают создание полноценного музея казачьей культуры, который должен стать точкой притяжения для туристов. «И земли у нас хватает, и ресурсов, главное - суметь рачительно распорядиться этим богатством», - подытоживает глава муниципалитета.

Светлана ЧЕРНОЗУБЕНКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Житель Томской области ухитрился похитить под Мариинском оборудование на 650 тысяч рублей
За фотку на ферме томичи теперь могут выиграть приз
Томичи могут сдать отработанные батарейки на Кирова
В Томской области начали резать капусту и копать картошку
Средняя зарплата в Томске выросла на 11% в начале осени
Глава Сбербанка Стрежевого найден живым
Предприниматели Томска могут получить субсидии на возмещение затрат
В Томской области открылись лицейские классы УФСБ
Томские компании победили в конкурсе Фонда содействия инновациям
В Томской области федеральные льготники могут вернуть право на лекарства
В Томске установили щиты с силуэтом пешехода
В Томске эксперты проверили «молочку». Есть нарушения.
Сегодня томичи зажгут сотни свечей в память о трагедии в Беслане
Песочница с дополненной реальностью появилась в Томске
Томскому лицею присвоен статус базовой школы РАН
В Томской области заработал новый национальный телеканал
Томская школа «Эврика-развитие» 2 сентября переехала в новое здание
В Томской области выявлена недоукомплектация медкабинетов школ и детсадов
Томские прокуроры восстановили права 5-летнего ребенка
В Томске основной объем дорожного ремонта выполнен в установленные сроки
Томские власти намерены изменить русло реки Басандайки
В Томске после капремонта открылась школа №53
Томские спасатели сняли с веток повисшего парашютиста
Томичка чуть не погибла при пожаре в туалете
Водитель «Мерседеса» получил 2 года за смерть пассажира в ДТП