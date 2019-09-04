Работа, которая видна сразу

Первого сентября учебные заведения вновь открыли свои двери для учеников. Конечно, детям было любопытно посмотреть, что изменилось за лето. Скажем, в средней школе № 49 двери распахнулись новые, а торжественная линейка прошла на отреставрированном, симпатичном крыльце.

Настроение и у ребят, и у педагогов было замечательное. Благодаря помощи депутата Законодательной Думы Томской области Владимира Резникова в школе произошли кардинальные изменения.

Помощь школам и детским садам - одно из приоритетных направлений в работе депутата, вопрос, который всегда «на карандаше». В 2019 году в 49-й школе выполнен косметический ремонт, в 50-й - отремонтирована система отопления, в гимназии № 18 установлены ограждения на кровле, отремонтирован фасад, завезены песок и земля для клумбы, починена крыша школьного гаража в Лоскутове. Напротив каждого объекта - пометка «сделано».

- Мы получили огромную помощь, - рассказывает директор школы № 49 Татьяна Прудникова. - Обновлены панели в коридорах, установлено сто светодиодных светильников, отремонтированы актовый зал, приемная и кабинет директора. Проведена реконструкция в столовой, смонтировано новое оборудование, позволяющее обеспечить детей горячей пищей. Наконец, то, что видно каждому уже на подходах к зданию, - новая входная группа.

В этой школе учатся ребята не только со всего Мокрушинского микрорайона, но и из Южных Ворот, поселка Геологов, с улицы Нефтяной. Это более 1000 учеников в две смены. Нынче приняли пять первых классов, так что нагрузка на учреждение колоссальная.

Школе 30 лет, здесь ни разу не было капитального ремонта - в помещениях немало хозяйственных проблем. Здание строили в лихие 90-е годы, когда при проектировании не особо задумывались о функциональном использовании пространства или об удобстве расположения кабинетов, окон, коридоров. Даже сантехника была установлена не новая. Быстро все проблемы обнажились и потребовали срочного решения. Нужно было переделывать электропроводку, менять санузлы. Учреждение выживало, как могло (в начале 2000-х здесь арендовали подвальные помещения швейная мастерская и автокурсы). Родители учеников старались своими силами побелить-покрасить, но ситуацию это не спасало.

Строительная бригада, привлеченная депутатом Владимиром Резниковым, оценив состояние, принялась за работу. Решено было отремонтировать актовый зал. Настил сцены, панели и полы пришлось заменить. Занавес стал еще одним приятным подарком школе. Теперь здесь красиво, как в театре.

Наконец-то решилась проблема туалетных комнат: новенькая сверкающая сантехника и аккуратно выложенная плиточка радуют глаз.

Полностью заменено освещение в спортзалах и коридорах первого этажа. Стало красиво и ярко, но обнажилась другая проблема - неровность стен, которую также пришлось решать. «Не оставлять же, как есть», - сказал свое веское слово Владимир Тихонович. Поправили.

Кроме ремонта ранее школа стараниями депутата получила еще и компьютерную технику, а также оборудование для актового зала.

- Знаете, это как в анекдоте: купила сумочку, а к сумочке нужны туфли, а к ним и шуба, - шутит Татьяна Анатольевна. - Правда, нам не до смеха. Это, скорее, суровая реальность: сделаешь одно, вроде и хорошо, но тут же нужно и второе, и третье. А ремонтировать необходимо, чтобы не дай бог, не случилось обрушения или пожара, ведь здесь же дети!

Помимо необходимого, в прошлом году школа (а точнее, весь микрорайон) получила приятный сюрприз: здесь специалисты, привлеченные депутатом, установили сказочное световое новогоднее оформление. Все жители окрестных домов приходили по вечерам гулять и фотографироваться у фонтана с жар-птицами…

Заметим, что в очереди на капитальный ремонт Мокрушинская школа далеко не на первых позициях. Так что Владимир Резников совместно с директором школы Татьяной Прудниковой, безусловно, наметят новый фронт работ.