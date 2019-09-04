Школа для всех

Кажется, давно ли это было: 1 сентября 1989 года в густонаселенном микрорайоне Центральный на улице Никитина открылась новая школа № 40. А сейчас уже выпускники первых лет отучили в родной школе своих детей, скоро и внуков будут приводить: 40-я обеспечивает высокий уровень знаний своим выпускникам, школа славится и хорошим микроклиматом и победами как в предметных олимпиадах, так и в различных конкурсах.

Наш коллектив - команда

О «секрете успеха» школы разговариваем с Лидией Августовной Шипуля, заместителем директора по научно- методической работе школы № 40, заслуженным учителем РФ.

- Мне кажется, высокая планка была установлена первым директором нашей школы О. В. Васильевой, второй директор школы - Ирина Борисовна Грабцевич и нынешний Лилия Николаевна Шалыгина - сформировались в нашем коллективе.

Руководство школы рассматривает разные способы поощрения людей, которые занимаются деятельностью, ведущей к развитию учреждения. Это и моральные стимулы, и материальное поощрение, и профессиональная учеба.

В школу № 40 охотно приходят молодые учителя и вливаются в коллектив, среди них и ее выпускники.

- Молодых педагогов окружаем заботой и вниманием, - улыбается Лидия Августовна, - определяем им наставников, предлагаем участвовать в работе школьного клуба молодых учителей.

Молодым есть за кем тянуться, на кого равняться: в 40-й есть лидеры, настоящие «звезды» - талантливые учителя. Это дважды победители национального проекта «Образование» - Татьяна Юрьевна Коновалова (руководитель методического объединения учителей иностранного языка), ее коллега Ирина Михайловна Федорова, учитель математики Татьяна Николаевна Павлюкевич. В коллективе школы № 40 работают обладатели губернаторских стипендий, лауреаты областных премий в сфере образования.

А главный результат работы учительского коллектива - в успехах учеников.

- Наша школа - массовая, нет специального отбора, и общая задача педагогов - создать условия для развития всех детей, чем мы и занимаемся : для одаренных - профильные классы, Детская школа искусств, предметные олимпиады, клуб английского языка «Форвард», для детей с ограниченными возможностями здоровья - свои программы. Для каждого ребенка мы стремимся создать все условия для полноценного интеллектуального и физического развития, для становления личности. В 10-11-х классах у нас профильное обучение: есть физико-математический, гуманитарный, естественнонаучный классы.

Не учебой единой

- Девиз нашей школы - «Да будет знание во всем», кредо - «Школа для всех», поэтому и учиться к нам приходят очень разные дети: по подготовке, социальному статусу, национальности. У нас нет отбора, - говорит Марина Германовна Зворыгина, заместитель директора по воспитательной работе школы № 40. - И когда получается, как в мозаике, сложить классный коллектив, школьный коллектив - это тоже достижение. Коллега из соседней школы как-то сказала, что нам везет на детей и родителей: все положительные, бесконфликтные... А в основе этого «везения» - принятие любого ученика.

Очень важно, чтобы кроме уроков в школе было то, что интересно ребенку, где он успешен, даже если на уроках не все получается, - продолжает Марина Германовна Зворыгина. - Наши ученики имеют возможность заниматься еще и в Школа искусств (4 направления, более 20 объединений), ее 30 лет назад создала талантливый педагог Лариса Семеновна Кущ. Действуют спортивные кружки и секции.

Уже 20 лет в школе работает клуб старшеклассников, есть президент, министры и …планирование интересных дел. Допустим, к Новому году -конкурс «Украсим школу», популярны дискотеки, и часто - тематические: одна посвящена агитации за здоровый образ жизни, вторая - дискотека дружбы народов, на которой выступали с танцами, песнями ребята разных национальностей, знакомя всех с культурой своего народа.

По словам Марины Германовны, ребята действуют самостоятельно, вмешательство педагогов, конечно, есть, но - минимальное. Популярен конкурс «Портфолио класса», когда коллективы творчески оформляют альбом с презентацией класса, органов самоуправления и фоторепортажами о самых интересных делах за все школьные годы. В 11-м классе это уже ценный продукт - летопись школьной жизни.

Школа помнит и гордится сильной командой КВН «Бисквит», занимавшей призовые места в городе и области.

Среди достижений - и выпуск газеты «Наша 40-я», или «Сороковочка», символом которой стала веселая сорока, которая и созвучна номеру школы, и разносит новости. Яркая, интересная газета становилась лауреатом конкурсов «Летающий жираф», «Золотое перо», победителем 1-го Всероссийского конкурса школьных СМИ, а несколько активных юнкоров выбрали журналистику своей профессией. Планируется, что скоро в школе скоро будет работать радио, и юнкоры готовятся «выпускать» новости.

- Один из удачных проектов прошлого года - «Учительница первая моя», - говорит Марина Германовна.- Кто-то из ребят сказал, что его первая учительница уже в солидном возрасте и не может приходить на школьные праздники. И тогда ребята решили побывать у них дома, чтобы поздравить. Подготовили сувениры, сделали открытки, написали трогательные поздравления и развезли по домам… А затем долго рассказывали, с какой радостью встречали их учителя, как трогательно благодарили за внимание, приглашали в гости, рассказывали о школе.

А ученики 10 «А» класса (кл. руководитель - Бурылова Л. В.) ко Дню Победы оформили один из холлов школы, реализовав проект «Земляки - Герои Советского Союза»: отпечатали портреты, нашли информацию о жизни фронтовиков. И теперь это постоянно действующая выставка.

- Начался новый учебный год, и совсем скоро мы узнаем, кто из выпускников куда поступил, какие выбрали специальности, они придут к нам и на торжества, и просто - к учителям , поговорить, - говорит Марина Германовна. - Мы всех своих выпускников помним, любим, всегда ждем в школу.

«30 лет - возраст молодости»

- Юбилей - не просто дата, а определенный рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь, вспомнить добрыми словами тех, кто посвятил себя школе, и, конечно, выстроить планы на будущее, - говорит директор школы № 40 Лилия Николаевна Шалыгина. - В новом учебном году планируем развиваться и дальше, участвовать в мероприятиях национального проекта «Образование» - «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка».

Как и любому директору, мне хочется, чтобы школа была комфортной, уютной, безопасной. Надеюсь на продолжение сотрудничества с родительской общественностью: наши родители - полноценные участники образовательного процесса.

В программе развития школы мы, внеся все аспекты, касающиеся реализации нацпроекта «Образование», сделали акцент на воспитательную работу. Убедились, что наши дети охотно участвуют в волонтерстве ( помощь Дому малютки, ветеранам, регулярные благотворительные ярмарки «Дети - детям», благотворительные концерты, сбор от которых идет на помощь больным детям).

…А через 30 следующих лет хочется видеть школу идеальной! И хотя идеала достичь сложно, однако стремиться будем!