2019-09-04T07:18:03+03:00
Недвижимость

Томичи на Елизаровых по-прежнему греют воду в чайниках и кастрюлях

В некоторых домах сорваны все сроки подачи горячего водоснабжения
Светлана БЕЛОКОНЬ
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фото: Светлана Белоконь.фото: Светлана Белоконь.Фото: из открытых источников
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В августе на портале Томской области «Активный гражданин» стартовал опрос об отношении горожан к энергосбережению. Томичам, в частности, предлагают поделиться соображениями, в чем заключается экономия коммунальных ресурсов. Результаты опроса будут использованы в работе подразделений городской администрации, обещают его инициаторы. Пожалуй, не особо задумываясь, тысячи жителей областного центра могут предложить радикальный, зато лично выстраданный способ сэкономить ресурсы: не получать их вовсе. Причем особенно эффективно работает это «ноу-хау» в период отключения в городе горячего водоснабжения.

Вот тебе, бабушка, и нормативный срок

Рассмотрим вопрос на примере отдельно взятого дома - пятиэтажной хрущевки по ул. Елизаровых, 45. Согласно графику, который по весне публикуется на официальном портале Томской мэрии, плановой датой вывода тепловой сети в ремонт значилось 24 июля. Ресурсоснабжающая организация как всегда вовремя справилась со своей задачей. Горячую воду в квартирах отключили день в день, и для жильцов наступили три недели законного ожидания.

Впрочем, вместо наивной веры в то, что обещанные сроки будут выдержаны, обитателям дома следовало заранее ознакомиться с разъяснениями генерального директора АО «ТомскРТС» Сергея Панасюка. 20 мая на пресс-конференции в медиацентре РИА Томск тот заявил следующее: «Существует нормативный срок для профилактического ремонта - 14 дней, но, кроме профилактического, мы проводим капитальный ремонт, реконструкцию и другие работы. Мы исходим из фактической потребности для подготовки надежного теплоснабжения. Есть графики и 21 день, и 32 дня для полной перекладки, каждое такое отключение мы обосновываем, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение».

Г-н Панасюк уточнил, что на теплосетях, где в ремонт отведено более 14 дней, планируется проведение работ капитального характера. Сроки их проведения законодательством не регламентируются - все зависит от их объема и сложности. А участков, нуждающихся именно в капремонте, в Томске много, поскольку износ городских теплосетей превышает 80 процентов.

…Пожилая жительница вышеназванного дома Елена Петровна в свои 80 с лишним (и после двух инсультов) газеты читает с трудом, вот и пропустила упреждение. Конечно, за три недели бабушку изрядно утомила необходимость постоянно кипятить чайник, чтобы «обтеплить» водичку. Поэтому 14 августа с утра до позднего вечера она крутила «горячий» кран, но тот лишь отзывался унылым пшиканьем.

На следующий день УК «Источное» расклеила на подъездах объявления: в связи с изношенностью теплотрассы подключение к ГВС переносится на 27 августа. Жильцы поохали, обругали всех, кого положено в таких случаях, и пошли дальше греть воду вручную.

Следуя неизбежному ходу времени, наступил очередной заветный срок. К этому времени мэрия выпустила пресс-релиз, в котором рапортовала: «По состоянию на сегодня (26 августа. - прим. авт.) в ремонт выведены 100% тепловых сетей города. Почти на 450 км теплосетей работы завершены. Всего с начала кампании по ремонту тепловых сетей города выявлено 1,67 тысячи дефектов, большая часть из которых уже устранена».

Очевидно, меньшая часть дефектов пришлась как раз на тепломагистраль № 5, которая обеспечивает ГВС жилых домов по ул. Елизаровых. Ни 27 августа, ни даже 1 сентября - в честь праздника! - горячую воду на этом участке так и не подключили. Управляющая компания, снимая с себя ответственность, напечатала новые объявления, указав номер диспетчерской АО «ТомскРТС» 73-85-78, но проку в том не было. По крайней мере, наша героиня звонила по этому телефону многажды раз в день, но слышала лишь частые гудки: занято.

В понедельник, когда Томск запоздало праздновал День знаний, пресс-служба городской администрации распространила ну совсем уже обнадеживающий пресс-релиз (цитирую): «Накануне ресурсоснабжающая организация начала подачу горячей воды на тепломагистралях № 5, 6к, 9а и на участке тепломагистрали № 4, от которых запитаны более 200 жилых домов, расположенных в Студгородке, а также на ул. Кулагина, Трамвайная, части ул. Елизаровых, Кошурникова, Ф. Мюнниха, пр. Фрунзе и на пр. Мира. По информации департамента городского хозяйства, после планового ремонта горячая вода есть в почти 2 400 многоквартирниках»…

Но только не в нашем многострадальном доме, о чем свидетельствуют, омываясь холодной водой, его жители.

Замечу, что подготовку Томска к предстоящему отопительному сезону не обошли своим вниманием областные депутаты. 22 августа они обсудили этот вопрос на комитете по строительству, инфраструктуре и природопользованию - и даже взяли его на контроль. Парламентарии попросили представителей исполнительной власти уточнить, сколько километров тепловых сетей необходимо ремонтировать в год и сколько средств реально требуется на эти работы.

- К внесению в Думу проекта областного бюджета на следующий год депутатам должны быть представлены расчеты и варианты решения этой застарелой для города Томска проблемы, - заявил председатель комитета Сергей Автомонов.

Читатель резонно спросит: а как это поможет бабушке, ее соседям, да и всем рядовым томичам? Спикер областной Думы Оксана Козловская на этот счет высказалась так: «Очевидно, что больших средств на ремонт тепловых сетей в областном бюджете нет. Нужно искать источники финансирования этих работ, это вопрос комплексный».

Ничего не напоминает? «Денег нет, но вы держитесь»…

Главное, чтобы чайник не подвел, уважаемая Елена Петровна. А опыт экономии коммунальных ресурсов (возвращаясь к началу) вы за свою долгую жизнь накопили богатейший.

ИСТОЧНИК KP.RU

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