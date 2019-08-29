В Кемерове открылся первый фирменный авторемонтный центр

Кузбасс стал регионом-пионером, где «Автодизель» открыл свой фирменный центр капитального ремонта V-образных двигателей ЯМЗ собственного производства.

Фирменный ремонтный центр (ФРЦ) – структура, аттестованная и уполномоченная на проведение коммерческого и гарантийного ремонта. В этом смысле владельцы автомобилей могут быть уверены в качестве и износостойкости запчастей.

Не секрет, что в надежде сэкономить на капитальном ремонте, водители зачастую прибегают к сервисным услугам недобросовестных специалистов, «гаражных» сервисов, которых на рынке множество.

– Открывая фирменную сервисную деятельность по коммерческому капитальному ремонту V-образных двигателей собственного производства, «Автодизель» предлагает собственникам транспортных средств, вместо сомнительного ремонта у альтернативных поставщиков, замену изношенных деталей, и даже узлов, на новые и оригинальные по справедливой цене от производителя. Стоимость, качество и гарантия капитального ремонта двигателя в фирменных центрах будет на самом привлекательном для автовладельцев уровне. Обслуживаясь в фирменных центрах, автолюбители защищаются от покупки контрафактной продукции, уровень распространения которой на российском автокомпонентном рынке достаточно высок. Мы уверены, что клиенты сделают выбор в пользу наших центров, - отметил Сергей Федоров, директор по продажам Ярославского моторного завода «Автодизель».

ФРЦ располагает собственным складом продукции ЯМЗ, а именно - оригинальных запасных частей, т.е. самые ходовые запчасти всегда в наличии. Отличие такого центра в том, что он занимается уже коммерческим ремонтом и ремонтом за пределами гарантийного срока.

Для собственника транспортного средства утверждена выгодная цена, а вместо ремонта деталей – замена их на новые и оригинальные.

Ярославский моторный завод «Автодизель» (www.ymzmotor.ru) – одно из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на производстве дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений и коробок передач. Двигателями ЯМЗ оснащаются более 300 моделей транспортных средств, производимых предприятиями России и стран СНГ. Моторы устанавливаются на коммерческие автомобили, автобусы, магистральные автопоезда, карьерные самосвалы, аэродромные тягачи, зерноуборочные комбайны, лесовозы, экскаваторы и др. Линейка двигателей ЯМЗ включает средние и тяжелые двигатели с мощностным диапазоном от 120 до 800 л.с.

На сегодняшний день от «Автодизеля» работает около 300 сервисных центров на территории России и ближнего зарубежья. Они оказывают услуги по гарантийному и сервисному обслуживанию двигателей ЯМЗ. Аттестованные сервисные центры уполномочены предприятием выполнять техническое обслуживание, то есть предупреждать и выявлять неисправности, отказы двигателей в процессе эксплуатации.

Фирменные центры будут получать продукцию ЯМЗ в рамках прямого договора поставки на особых, выгодных всем сторонам условиях, исключительно в целях коммерческого ремонта двигателей ЯМЗ, а не для реализации на вторичный рынок.

Для обеспечения качественной и нормативной работы двигателей ЯМЗ сотрудники ремонтных центров будут заменять отдельные узлы и детали, в том числе и базовые, которые достигли предельного износа, на новые. Также в комплексе будут заменяться и сопутствующие детали. Скидка на оригинальные базовые детали при этом будет составлять от 28% до 65%. Фирменные ремонты будут проводиться в соответствии со стандартами, разработанными предприятием, и только с применением продукции Ярославского моторного завода. Гарантия, предоставляемая на двигатель после капитального ремонта в фирменном центре, составляет один год.

Следующий ФРЦ планируется открыть в городе Краснодаре.

Адрес ФРЦ:

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50а.

Телефон: (3842) 34-16-74, 64-33-29.