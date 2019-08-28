Наука - аграриям

Межрегиональный агропромышленный форум, посвященный развитию «Селекции и семеноводства», собрал представителей Минсельхоза, ведущих НИИ, вузов и предприятий России, Казахстана, известных фирм из Германии и Франции. О том, каковы его итоги, о текущей работе и достижениях мы побеседовали с Анной Сайнаковой, кандидатом сельскохозяйственных наук, директором Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства и торфа - филиала СФНЦА РАН. Под ее руководством «День поля» прошел во второй раз.

- Анна Борисовна, каковы ощущения после прошедшего масштабного мероприятия? Что удалось больше всего, на ваш взгляд?

- Для всего коллектива «День поля» - событие знаковое. Судя по тому, что нас благодарили за хорошо проработанную программу форума, мы выложились по максимуму. Каждый чувствовал немалую ответственность, ведь кроме российских экспертов к нам приезжали представители зарубежных стран. К счастью, высокую планку, заданную форумами предыдущих лет, удалось если не поднять, то, уж точно, удержать. Искреннее спасибо всему коллективу! Колоссальный интерес наблюдался и к представленным демонстрационным посевам, и к питомникам, и к сельхозтехнике. Мы показывали и собственный семенной материал, и посевы из материала новосибирской компании ООО «Семена Сибири», а также французской фирмы LABOULET Semences (Франция), Германского Семенного Альянса. Безусловно, жаль, что не удалось продемонстрировать многое из того, чем занимается наш институт в плане селекции и семеноводства: большая часть селекционных наработок сосредоточена в Нарымском отделе института. Тем не менее сорта, которые сегодня наиболее востребованы сельхозтоваропроизводителями и положительно себя зарекомендовали, были представлены достаточно полно.

- Наблюдался ли особый интерес к каким-либо определенным сортам местной селекции?

- Да, конечно. Назову и томские овсы (они не уступают лучшим образцам зарубежной селекции, стабильны по урожайности, устойчивы к полеганию - под овсом нашими сортами занято порядка 80 % посевов), и многолетние травы, и прежде всего 9 сортов льна-долгунца. Сегодня на семенной материал маточной элиты льна колоссальный спрос. Наши сорта занимают 39 % посевных площадей в России. У них хорошая генетика, потенциал, поэтому они очень востребованы на рынке. Вообще, только за последние десять лет совместной работы в составе СибНИИСХиТ селекционерами Томской области создано и внесено в Госреестр 15 сортов льна-долгунца, овса, ржи, многолетних трав и картофеля. Всего нарымскими и томскими учеными за годы работы создано 109 сортов различных культур, из них 54 внесены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. Так что спрос на семена местной селекции немалый.

- На «Дне поля - 2019» присутствовали и отечественные, и зарубежные эксперты по заявленной тематике. Прошли многочисленные мероприятия, на которых можно было демонстрировать достижения и делиться опытом. Как на фоне французских и немецких селекционеров выглядят наши соотечественники? Что дает томским ученым агропромышленный форум?

- Наши разработки очень достойного качества, это признанный факт, но в научных изысканиях нам есть к чему стремиться. Как руководитель, я не могу этого не видеть. Нельзя стоять на месте. Наш институт сегодня динамично развивается на инновационной основе. За последние несколько лет значительно укрепилась материально-техническая база научных исследований, приобретено современное оборудование. Оснащен новыми приборами Васюганский стационар, открыт современный лабораторно-аналитический центр. Были открыты новые научные направления, осваиваются информационные технологии в земледелии. В конце 2018 года на базе СибНИИСХиТ создан селекционно-семеноводческий центр по картофелю, считаю его нашим серьезным достижением. Очень сложно было этого добиться, и я хочу выразить особую благодарность заместителю губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрею Филипповичу Кнорру за поддержку нашего института (к слову, в настоящее время ведется работа по открытию у нас ССЦ по льну, ориентировочно в 2020-21 гг.). Сегодня власть, наука и бизнес должны работать в одной связке, мы последовательно движемся в данном направлении, в том числе через проведение «Дней поля». Это очень важное, ответственное и интересное для института мероприятие. Ученым нужно четко понимать, что необходимо их заказчикам, которые готовы работать на качественно новом технологическом уровне. Им нужна «сверка часов» с наукой. На форуме происходит обмен мнениями с сельхозтоваропроизводителями непосредственно на полях. И такая площадка - оптимальный вариант сотрудничества на общее благо.