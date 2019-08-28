Труд, достойный уважения

Двенадцать лет назад администрация Зоркальцевского сельского поселения заложила добрую традицию ежегодного проведения конкурса плотников «Праздник топора», который за время существования развился и стал международным фестивалем народных ремесел. Несмотря на изменение статуса праздника, каждое его проведение остается прекрасным поводом для зоркальцевцев отметить своих земляков, хорошо потрудившихся в течение года на благо малой родины. Каждый год на одной из фестивальных площадок «Праздника топора», на нарядно украшенной сцене, глава поселения Виктор Лобыня в торжественной обстановке награждает победителей муниципального конкурса по благоустройству населенных пунктов.

В этом году благодарности получили десятки человек, отмеченных в номинациях «Лучшая частная усадьба», «Лучший цветник» и прочих. Например, за образцовое содержание двора были награждены жители домов по улице Гагарина в деревне Петрово и улицы Центральной в деревне Борики. Лучшими дворами учреждения, предприятия, организации жюри конкурса признало дворы в зоркальцевском и нелюбинском детских садах, а 1-е место было заслуженно присуждено СПК колхозу «Нелюбино». В номинации «Открытие года» была отмечена творческая инициатива жителей деревни Березкино Олега Барабаша и Алексея Султанова, которые своими руками, на радость местной ребятне, построили детскую площадку и продолжают ее благоустраивать. Еще одну награду в той же номинации получила Людмила Кошелева из села Зоркальцево, устроившая красивый цветник на месте зарослей на улице Совхозной.

Надо отметить, что у жителей Зоркальцевского сельского поселения вообще очень сильно развито творческое начало, и результатами творчества они не перестают удивлять и радовать окружающих. Так, в 2019 году в номинации «Креативность» грамоты были удостоены местный фермер Николай Кошелев с супругой Кривошеиной Еленой, которые на подъезде к своей ферме соорудили удивительные композиции из разукрашенного сена, в частности, изображающие медведя и мельницу. Их наверняка видели (и выходили фотографироваться с ними) многие, кто ездит мимо по трассе на Нелюбино.

Оригинальные композиции из сена – дело рук фермера Николая Кошелева. Фото: из архива поселения

Отдельно стоит сказать о хозяине лучшей частной усадьбы года в селе Зоркальцево Викторе Пономаренко, который хоть и не участвует в «Празднике топора», но обладает талантом не меньшим (а то и большим), чем у многих мастеров на фестивале. Виктор Германович создает удивительные деревянные скульптуры, многие из которых можно увидеть возле его дома по улице Мира.

Виктор Пономаренко – победитель номинации «Лучшая частная усадьба». Фото: из архива поселения

Глава Зокальцевского сельского поселения Виктор Лобыня отмечает, что с каждым годом население и организации все более активно участвует в конкурсе по благоустройству, устраивая своеобразные «соревнования» по лучшему украшению своих домов, дворов и клумб.

- Всем победителям конкурса вручаем денежную премию, она небольшая, но люди очень довольны – не столько деньгам, сколько тому, что их поздравляют в торжественной обстановке, в атмосфере большого международного события, - говорит Виктор Николаевич.

В дни проведения «Праздника топора» Зоркальцево посещают тысячи людей. И старания местных жителей по благоустройству не остаются незамеченными. Тем более что многие участники фестиваля сами на время становятся жителями этого гостеприимного села, предпочитая проживать в частных домах, а не в гостиницах. Как рассказала заведующая клубом Галина Жорова, в этом году в Зоркальцеве разместились 58 гостей и участников фестиваля, а три бригады плотников впервые были размещены у жителей Нелюбина. Наверняка, вернувшись на родину, они сохранят теплые воспоминания не только о «Празднике топора», но и о красоте Зоркальцевской земли и теплом приеме в сибирских селах.

Татьяна Листкова.