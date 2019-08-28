Бакчар благоустраивает территорию

В минувшие выходные село Бакчар приняло у себя XXXIII областные сельские спортивные игры «Стадион для всех», которые прошли на стадионе имени Хомутского и собрали около 700 сильнейших спортсменов со всего региона. Участники и болельщики были приятно удивлены переменам в облике села, произошедшим с 2016 года, когда областные соревнования проводились здесь ранее. О работе по благоустройству районного центра и близлежащих сел нам рассказал глава Бакчарского сельского поселения Сергей Приколота.

В селе появилась «Гармония»

Главным событием в жизни поселения в 2018 году стало открытие сквера отдыха «Гармония». Он был обустроен по переулку Трактовому, рядом с Бакчарским Центром дополнительного образования и храмом Успения Божией Матери. Когда-то на этом месте располагалась вечерняя школа, затем территория много лет пустовала. В минувшем году она была освобождена от старых тополей, здесь уложили дорожки, установили скамейки, поставили детскую площадку, высадили клумбы, новые деревья и кустарники. Современное место отдыха сразу полюбилось бакчарцами, тем более что к его появлению они имеют непосредственное отношение: объект стоимостью в 1,2 миллиона рублей был спроектирован с учетом предложений населения и реализован по проекту «Инициативное бюджетирование» с выделением областных средств на условиях софинансирования из местного бюджета и средств самих жителей.

- Как только в 2018 году в Томской области стартовал проект «Инициативное бюджетирование», мы заявили сразу два проекта, и оба победили в конкурсе, - рассказывает Сергей Приколота. - Кроме сквера «Гармония» нам удалось выполнить работы по модернизации уличного освещения на сумму почти в миллион рублей. Проект стал большим подспорьем для нас: из бюджета поселения таких средств на благоустройство мы не смогли бы выделить единовременно.

Дороги, которые мы выбираем

В 2019 году в Бакчарском сельском поселении прошли сходы граждан, где были определены очередные направления работы по «Инициативному бюджетированию». В итоге на конкурс были заявлены проекты по ремонту дорожной сети в селах Большая Галка и Чернышевка. Места ремонта также выбрали сами жители. К настоящему времени в населенных пунктах уже отсыпаны гравийно-песчаной смесью участки дорог общей протяженностью более 1,1 километра.

Одновременно дорожный ремонт в муниципалитете ведется в рамках губернаторской программы. В этом году поселению на эти цели было выделено около 9 миллионов рублей, что уже позволило заменить асфальт на части улицы Октябрьская и отсыпать ГПС часть ул. Калинина. Впереди - укладка нового асфальтового покрытия еще на одном участке дороги райцентра.

- Благодаря губернаторской программе за три года нам удалось отремонтировать все подъезды к соцобъектам - школам, детским садам, учреждениям культуры. Особенно значим ремонт дороги, ведущей к поликлинике, куда приезжают все жители района, - отмечает Сергей Приколота.

Как рассказал Сергей Михайлович, скоро в Бакчаре появится еще один важный объект - крытый хоккейный корт, который планируется построить в 2019 году на средства областного и районного бюджетов. Со своей стороны, администрация сельского поселения продолжит работать над благоустройством территории. Сегодня Бакчар все чаще становится местом проведения различных мероприятий, крупнейшее из которых - ежегодный областной фестиваль «Садам Бакчара цвести» («Праздник жимолости»), ставший брендом территории. Сергей Приколота уверен: Бакчар может стать современным сибирским селом, куда гостям будет приятно приезжать и проводить здесь время.

Татьяна Листкова.