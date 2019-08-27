Томский «Топор» - праздник мастеров со всего мира

XII Международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» в Томской области принял более 220 мастеров со всего света. За время его проведения, с 20 по 25 августа, экопарк «Околица» посетили десятки тысяч гостей. Праздник достиг такого масштаба, что стал известным на всю страну и даже далеко за ее пределами. Лучшие мастера посчитали за честь стать частью этого события, прилетев к нам в кедровый край.

Открывая «Праздник топора», губернатор Томской области Сергей Жвачкин объяснил популярность нашего фестиваля:

- Это праздник настоящих человеческих ценностей, где правят красота природы, талант и радость общения. Я горжусь, что работаю губернатором области, в которой есть такой фестиваль народных ремесел, куда съезжаются мастера от Калининграда до Камчатки, из десятков стран. Мы всегда рады вам, приезжайте снова и снова!

Полномочный представитель Президента России в СФО Сергей Меняйло назвал фестиваль уникальным событием, которое не имеет аналогов в стране и за ее пределами. «Праздник топора» - это больше, чем просто возрождение народных промыслов. Здесь нет политики, границ и таможни, а только талант и мастерство участников. Встречать гостей всегда радостно и одновременно сложно. Но здесь, на Томской земле, царят радушие и гостеприимство», - подчеркнул он.

Отложив все домашние дела и даже празднование собственной сапфировой свадьбы, на фестиваль приехали супруги Ермаковы - Галина Николаевна и Анатолий Павлович. Эта семья держит пасеку в Томском районе и традиционно предлагает участникам и гостям «Праздника топора» продукты пчеловодства на фестивальной ярмарке.

Пожелав паре «состариться на одной подушке», губернатор и полпред подарили супругам декоративную подушку.

Сергей Жвачкин и Сергей Меняйло познакомились с конкурсными работами участников «Праздника топора». В этом году свое мастерство показывали профессиональные мастера по дереву, кузнецы, керамисты, берестянщики из 30 стран мира и 37 регионов России. Губернатор и полпред пообщались с создателями парковых скульптур и поинтересовались их мнением о празднике.

- Изменилось ли что-то в нашем парке за 4 года, что вы тут не были? - поинтересовался Сергей Жвачкин у мастера из Мюнхена Ронни Чирске.

- Да, во-первых, площадка стала больше, сам фестиваль интереснее и качество работы мастеров выросло в разы, - ответил немецкий гость. В этом году он сделал фигуру «Жадность ослепляет»: курица хочет поймать червяка пожирнее, и ее взор падает на огромный хвост, с другой стороны она не замечает маленького червячка, а тот самый хвост оказывается хвостом змеи…

Вилиамо, мастер из Мозамбика, в Томскую область приехал второй раз. Он вырезал маску из дерева, причем без использования каких либо электрических приборов, чем поразил как жюри, так и других участников фестиваля.

Большое впечатление произвели конкурсные работы кузнецов. Так, уличные скамейки глава региона рекомендовал использовать при благоустройстве.

- Долго думал, что подарить вам. Взял лом и связал его. Это узел нашего с вами сотрудничества, - протянул губернатору Сергею Жвачкину сувенир член жюри конкурса кузнец Валерий Кондратьев.

А мастер гончарного искусства из Турции Ахмет Ташхомджу пообещал слепить вазу высотой шесть метров и побить собственный рекорд Книги Гиннеса в следующем году именно на Томской земле.

Ахмед Бей - чемпион мира 2019 года. В этот раз в «Околице» он изготовил вазу весом 320 кг и три метра в высоту, научил мастеров, приехавших сюда со всего света, сложнейшей технике изготовления горшка со сдвинутым горлышком. Сделать такой с первого раза удалось лишь двум опытным ремесленникам.

По решению жюри лучшую скульптуру на «Празднике топора» сделали мастера из Воронежской области: «Божья коровка» стала победителем конкурса «Деревянное мастерство» в номинации «Парковая скульптура». Посетители парка отметили, что такого количества диковинных скульптур они еще никогда не видели, а праздник, продолжавшийся почти неделю, стал самым запоминающимся событием лета.