Александр Маршал тряхнет стариной в роли хедлайнера на Дне томича

В прошлом солист и бас-гитарист легендарной рок-группы «Парк Горького», а ныне убежденный патриот России Александр Маршал выступит в Томске 7 сентября в рамках масштабного празднования Дня томича. 62-летний музыкант станет хедлайнером праздника, он споет в вечернем концерте в Лагерном саду, аккурат перед фейерверком. На одной сцене с ним ожидается выступление певицы из Украины Мари Краймбрери.

В тот же день, но раньше, на центральной площади Томска Новособорной пройдет концерт с участием ВИА «Ариэль» и группа «Доктор Ватсон». Откроет же праздничные мероприятия в городе парад студентов с участием 2 тысяч представителей университетов, колледжей и техникумов. В целом, праздничные события будут продолжаться 7 и 8 сентября. Томичей ждет гастрономический фестиваль «Вкусное местное», костюмированный «Изумрудный карнавал», Дни открытых дверей в томских музеях, мастер-классы и другие мероприятия

Отметим, что День томича проводится с 2015 года. Два года спустя праздник был включен в топ-200 лучших событийных проектов России.