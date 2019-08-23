2019-08-23T00:31:10+03:00
Звезды

Александр Маршал тряхнет стариной в роли хедлайнера на Дне томича

Известный певец выступит в один день с Мари Краймбрери, ВИА «Ариэль» и группой «Доктор Ватсон»
Татьяна Щукина
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Несмотря на возраст, Маршал занимает активную жизненную позицию и много выступаетНесмотря на возраст, Маршал занимает активную жизненную позицию и много выступаетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В прошлом солист и бас-гитарист легендарной рок-группы «Парк Горького», а ныне убежденный патриот России Александр Маршал выступит в Томске 7 сентября в рамках масштабного празднования Дня томича. 62-летний музыкант станет хедлайнером праздника, он споет в вечернем концерте в Лагерном саду, аккурат перед фейерверком. На одной сцене с ним ожидается выступление певицы из Украины Мари Краймбрери.

В тот же день, но раньше, на центральной площади Томска Новособорной пройдет концерт с участием ВИА «Ариэль» и группа «Доктор Ватсон». Откроет же праздничные мероприятия в городе парад студентов с участием 2 тысяч представителей университетов, колледжей и техникумов. В целом, праздничные события будут продолжаться 7 и 8 сентября. Томичей ждет гастрономический фестиваль «Вкусное местное», костюмированный «Изумрудный карнавал», Дни открытых дверей в томских музеях, мастер-классы и другие мероприятия

Отметим, что День томича проводится с 2015 года. Два года спустя праздник был включен в топ-200 лучших событийных проектов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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