«Праздник топора» в Томской области принял 140 мастеров из разных стран

Официальное открытие "Праздника топора" прошло сегодня утром в томском экопарке "Околица". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло поздравили и поприветствовали его участников.

XII международный фестиваль народных ремесел "Праздник топора" проходит с 20 по 25 августа в с. Зоркальцево. В список участников вошли 140 мастеров из 24 стран мира и 22 регионов России.

- Праздник топора» не имеет аналогов в России и за ее пределами. Это не только

возрождение народных промыслов, это фестиваль, который несет соревновательный дух. Здесь нет границ, таможен и политики. Только мастерство и талант", – сказал на церемонии открытия Сергей Меняйло.

Глава региона отметил: власть Томской области ожидает, что "Праздник топора" в этом году посетят более 150 тысяч человек.

- На этом празднике народных ремесел - настоящие человеческие ценности и традиции. Томская область благодарит всех, кто приехал к нам, – добавил Сергей Жвачкин.