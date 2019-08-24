«Праздник топора» в Томской области принял 140 мастеров из разных стран
Официальное открытие "Праздника топора" прошло сегодня утром в томском экопарке "Околица". Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и полномочный представитель Президента в СФО Сергей Меняйло поздравили и поприветствовали его участников.
XII международный фестиваль народных ремесел "Праздник топора" проходит с 20 по 25 августа в с. Зоркальцево. В список участников вошли 140 мастеров из 24 стран мира и 22 регионов России.
- Праздник топора» не имеет аналогов в России и за ее пределами. Это не только
возрождение народных промыслов, это фестиваль, который несет соревновательный дух. Здесь нет границ, таможен и политики. Только мастерство и талант", – сказал на церемонии открытия Сергей Меняйло.
Глава региона отметил: власть Томской области ожидает, что "Праздник топора" в этом году посетят более 150 тысяч человек.
- На этом празднике народных ремесел - настоящие человеческие ценности и традиции. Томская область благодарит всех, кто приехал к нам, – добавил Сергей Жвачкин.
ИСТОЧНИК KP.RU