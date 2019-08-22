2019-08-22T03:43:53+03:00
Происшествия

Авария на подстанции оставила без света десятки домов в томском Академгородке

По заключению специалистов, причиной ЧП стало короткое замыкание
Татьяна Щукина
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пострадали жители улицы 30-летия Победыпострадали жители улицы 30-летия ПобедыФото: соцсети
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Вечером среды, 21 августа, часть Академгородка в Томске оказалась без электроснабжения. Местные жители тут же оповестили соцсети, что «кина не будет: электричество кончилось»: они слышали громкий хлопок и наблюдали задымление в районе подстанции на ул. 30-ления Победы.

В районе аварии наблюдалось задымление Фото: Соцсети

В районе аварии наблюдалось задымлениеФото: Соцсети

В половине девятого вечера без света остались приблизительно 20 высотных домов, пропало и уличное освещение. К месту ЧП тут же прибыли пожарные машины и энергетики. Представители компании «Россети Томск» подтвердили факт аварии.

«В 20:31 произошло технологическое нарушение на трансформаторной подстанции 101, питающей электроэнергией микрорайон Академгород», - отметили они и заверили горожан, что оперативно переподключат потребителей на резервные линии и восстановят электроснабжение в микрорайоне в течение получаса.

Со своей стороны пресс-служба ГУ МЧС по Томской области сообщила, что причиной аварии стало, по предварительным данным, короткое замыкание на подстанции. Замыкание произошло без последующего горения. Точную причину возникшей ситуации определят специалисты.

Судя по информации пользователей в паблике «Регион-70» окончательно свет дали во все многоэтажки в начале 11-го вечера. Один из жителей микрорайона Рамиль Кидрачев так оценил ситуацию: « «Апокалипсис закончен, дорогие академчане. Уверен что много семей сегодня вечером прогулялись вместе. На улице было очень много народу, мне понравилось».

ИСТОЧНИК KP.RU

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