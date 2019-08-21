2019-08-21T00:01:18+03:00
Экономика

Строительство двухуровневой развязки на юге Томска идет с опережением

Завершить третий этап работ планируется в ноябре
Татьяна Щукина
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Уже в октябре планируется открыть движение по новому путепроводу. Фото: tomsk.gov.ruУже в октябре планируется открыть движение по новому путепроводу. Фото: tomsk.gov.ru
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Заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный во вторник, 20 августа, провел выездной штаб по строительству двухуровневой транспортной развязки с железной дорогой Томск — Тайга на 76-м километре. Чиновник поставил перед подрядчиком и заказчиком задачу завершить третий этап масштабного проекта в ноябре. По плану окончание работ намечено на декабрь, однако коллектив областного ДРСУ работает с опережением.

«Двухуровневая развязка по направлению к томскому аэропорту с тоннельным пересечением под железной дорогой на участке от Коларовского тракта до Богашёвского тракта позволит разгрузить проблемный транспортный узел в южной части областного центра», - напомним собравшимся значимость проекта вице-губернатор. Он уточнил, что стоимость строительства стратегически важного объекта превышает 1,8 млрд рублей, более миллиарда рублей регион получил из федерального бюджета.

На сегодняшний день развернут большой фронт работ по строительству путепровода. Как сообщили в администрации Томской области, дорожники сделали гидроизоляцию, уложили выравнивающий и защитный слои. Со следующей недели они приступят к укладке асфальтобетонного дорожного покрытия. Для устройства буронабивных свай тоннеля, который пройдет под железной дорогой, отсыпана технологическая площадка для буровой установки. Начато бурение скважин, которых будет 60.

«Движение по новому путепроводу планируется открыть в октябре, а расположенный параллельно участок автодороги на Богашёвском тракте будет разобран. Это необходимо для проведения подготовительных работ для строительства тоннеля под железной дорогой на четвертом этапе в 2020 году», — поделился планами Шатурный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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