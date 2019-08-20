2019-08-20T05:54:32+03:00
Происшествия

Сторонник радикального ислама из Томска осужден за оправдание терактов

Суд запретил мужчине пользоваться интернетом и приговорил к 5 годам колонии
Татьяна Щукина
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Мужчина действовал в интернете под ником, но его имя было выявлено следствием. Фото: newizv.ruМужчина действовал в интернете под ником, но его имя было выявлено следствием. Фото: newizv.ruФото: "КП" Архив
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22-летний житель города Томска был признан виновным в публичном оправдании действий террористов на территории РФ. Молодой челок вел активную деятельность в сети Интернет, где позволял положительные высказывания в отношении запрещенных организаций и пропаганду в соцсетях противоправных идей..

«Как установлено судом и следствием, подсудимый, являясь активным сторонником радикального ислама, под вымышленным именем размещал на своей персональной странице в соцсети материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории нашего государства, а также публично оправдывал действия совершивших их террористов», — сообщила пресс-служба Следственного комитета по Томской области.

Мужчина приговорен судом к лишению свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему в течение двух лет запрещено пользоваться интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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