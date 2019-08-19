В Томске планируют новый проспект, связующий все новостройки

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выразил поддержку проекта по строительству самого продолжительного в областном центре проспекта, который бы соединил районы новой застройки, возводимые в черте Томска в рамках мегарайона Солнечная Долина, рассчитанному на миллион квадратных метров жилья.

Будущая автомагистраль уже получила рабочее название – проспект Ковалева. Он свяжет южную и северную части города - от строящейся развязки на 76-м километре железной дороги Тайга – Томск до Южных Ворот и Академгородка и далее через Зеленые Горки к развязке Иркутского тракта с улицей Беринга.

Губернатор Жвачкин отметил, что идея проспекта правильная и, обратившись к мэру Томска Ивану Кляйну, заявил, что необходимо поспевать за инициативой строителей и внести соответствующие изменения в генеральный план города.

Для справки:

Юрий Ковалев (скончался в 2010 году) в 1977—1982 годах являлся вторым секретарем Томского горкома КПСС и курировал вопросы экономического и социального развития города (промышленность, капитальное строительство, транспорт, ЖКХ). Это время считается периодом расцвета массовой застройки Томска). В 1982—1988 годах был председателем исполкома Томского городского Совета народных депутатов. Многие годы Ковалев являлся депутатом Государственной Думы Томской области и был зампредседателя заксобрания.