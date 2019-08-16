Гастрономический фестиваль пройдет на Новособорной в Томске

Масштабная дегустация продуктов томских производителей, мастер-классы от шеф-поваров кафе и ресторанов, а также обучение красивому оформлению блюд ждет жителей Томска 7 и 8 сентября во время проведения гастрономического фестиваля «Вкусное местное». Это событие станет традиционной частью празднования ежегодного Дня томича, который ранее получил статус «Национальное событие – 2018» и был включен в топ-200 лучших событий России.

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, в рамках гастрономического фестиваля в переулке Томском томские компании «Деревенское молочко», «Артлайф», «Сибирская аграрная группа», «Антонов Двор», «Томское молоко» и другие представят горожанам на пробу свои кулинарные новинки и традиционный ассортимент изделий.

Со своей стороны профессиональные шеф-повара научат горожан готовить оригинальные блюда из местной продукции, которые гости фестиваля так же смогут продегустировать.

Впервые в этом году на мероприятии будет организован обучающий карвинг-фестиваль, куда приглашают всех желающих научиться красивому оформлению блюд из овощей и фруктов.