Что нового будет на «Празднике топора»?

С 20 по 25 августа на территории сельского парка «Околица» в селе Зоркальцево Томского района пройдет XII международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора».

Постучат по дереву

Центральным событием фестиваля по традиции станет конкурс мастеров - резчиков по дереву. В конкурсе «Деревянное мастерство» примут участие 140 мастеров, которые представят 80 работ. В этом году участники конкурса из 24 стран мира и 22 регионов России будут соревноваться в четырех номинациях: «Парковая скульптура», «Архитектурный объект. Индивидуалы», «Архитектурный объект. Бригады», «Резчики по дереву».

Эскизы будущих работ мастера представили на этапе конкурного отбора. Так, интернациональная команда, в состав которой входят мастера из Гватемалы, Эстонии, Москвы и Асиновского района Томской области, построит гигантскую беседку в форме головы бегемота. В прошлые годы эта же команда украсила парк «Околица» беседкой в форме совы. Гости фестиваля также смогут увидеть как из дерева рождаются скульптурные композиции «Мюнхаузен на ядре», «Дух воды», «Детство босоногое», «Дерево мира» и другие.

Каша из топора

Помимо конкурса «Деревянное мастерство», состоятся соревнования кузнецов, керамистов и мастеров по бересте, а также поваров.

Во второй день фестиваля, 24 августа, пройдет II гастрономический турнир «На топорах!».

Профессиональные состязания поваров организованы для популяризации местных продуктов, демонстрации возможностей приготовления блюд из локальных продуктов и развития гастрономических особенностей Томской области.

К участию в конкурсе приглашаются шеф-повара и су-шефы. Каждому участнику предстоит за 40 минут приготовить авторское мясное блюдо с сибирским акцентом из говядины и фирменную кашу на открытом огне с использованием продуктов местных производителей, круп и дикоросов.

Компетентное жюри, в состав которого войдут эксперты ресторанной индустрии, оценят вкусовые качества и внешний вид блюд, оригинальность подачи, сложность и профессионализм приготовления.

Для участия в турнире необходимо до 18 августа 2019 года направить заявку организаторам по электронной почте tomskloft@gmail.com, makarovayv@tomsk.gov.ru.

Слет гармонистов и театралов

Кроме того, фестиваль обещает своим зрителям обширную музыкальную программу.

23 августа ее откроет конкурс гармонистов «Баян собирает друзей!» с участием заслуженного артиста России Валерия Семина. В тот же день на главной сцене фестиваля выступит певец Ярослав Сумишевский.

Торжественная церемония открытия «Праздник топора» состоится 24 августа. На сцене «Околицы» в этот день развернется программа с участием лауреатов Губернаторского фестиваля народного творчества, а на театральной площадке - III международный фестиваль кукольных театров и театров для детей «Сказочный балаганчик Скомороха».

На площадке «Томский район» свое творчество представят коллективы муниципалитета, а также состоится концерт фольклорного ансамбля «КрАсота» (Новосибирск) - лауреата премии Геннадия Заволокина.

Завершит день выступление хедлайнер праздника - Надежда Бабкина и Московский Государственный академический театр «Русская песня».