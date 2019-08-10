2019-08-09T10:57:01+03:00
Наука

Ученые Томского политеха разработали антенну для сетей 5G

Новейшее оборудование, по утверждению экспертов, качественно улучшит возможности пользователей Интернета при получении нужных данных
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Сети нового поколения повысят возможности получения данных в Интернете. Фото: сайт НИ ТПУСети нового поколения повысят возможности получения данных в Интернете. Фото: сайт НИ ТПУ
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Пресс-служба НИ ТПУ сообщает: ученые вуза вместе с российскими и японскими коллегами разработали антенну для сетей нового поколения 5G, которая повысит скорость передачи данных Интернета.

Пятое поколение мобильной связи 5G отличается от предыдущих большей скоростью, пропускной способностью и возможностью подключения большего количества датчиков и смарт-устройств одновременно. В России первую коммерческую сеть нового поколения планируют запустить к 2020 году.

Для создания антенны ученые из Томского политехнического университета, Томского государственного университета (НИ ТГУ) и Университета Гифу (Япония) использовали мезоразмерные диэлектрические частицы размером от одного до десятка длин волн падающего излучения, уточняет пресс-служба.

Помимо технологической простоты и широких возможностей, преимуществами новой антенны являются малые габариты –от 1 до 5 миллиметров - и отсутствие открытых частей на выходе, что защищает ее от дождя, пыли и ветра. Кроме того, в новых антеннах отсутствуют металлические части, поэтому она может работать рядом с высоковольтными линиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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