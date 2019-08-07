В Томске может появиться памятник Высоцкому

Известно, что 25 июля 2020 года исполнится 40 лет со дня смерти поэта и именно к этому сроку его поклонники хотят установить памятник в Томске. Проект будет реализовываться за счет частных пожертвований. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Обратившиеся уже начали задумываться о том, где лучше всего поставить памятник. По их словам, возле памятника необходима просторная площадка, где могли бы собираться поклонники Высоцкого, исполнять его песни и проводить всевозможные мероприятия в память о нем. Предложено было три таких точки:

В Городском саду (справа от фонтана);

В Сквере студенческих отрядов возле Томских товаров (со стороны ул. Красноармейской);

В сквере у гостиницы «Сибирь», где Высоцкий останавливался во время гастролей в Томске в 1963 г.

Макет памятника уже был представлен сыну артиста Никите Высоцкому, который его одобрил, и представителю вдовы поэта. Памятник предполагается изготовить из листового металла толщиной 12-15 мм, высотой около трех метров. На нём будет изображено лицо поэта по эскизу одного из фотоснимков.