2019-08-07T05:35:59+03:00
Общество

В Томске может появиться памятник Высоцкому

Инициативная группа обратилась мэрию Томска с просьбой рассмотреть вопрос о том, чтобы в городе появился памятник известному советскому музыканту, поэту и актеру
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Таким мы помним и любим знаменитого барда. Фото: youtube.comТаким мы помним и любим знаменитого барда. Фото: youtube.com
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Известно, что 25 июля 2020 года исполнится 40 лет со дня смерти поэта и именно к этому сроку его поклонники хотят установить памятник в Томске. Проект будет реализовываться за счет частных пожертвований. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Обратившиеся уже начали задумываться о том, где лучше всего поставить памятник. По их словам, возле памятника необходима просторная площадка, где могли бы собираться поклонники Высоцкого, исполнять его песни и проводить всевозможные мероприятия в память о нем. Предложено было три таких точки:

В Городском саду (справа от фонтана);

В Сквере студенческих отрядов возле Томских товаров (со стороны ул. Красноармейской);

В сквере у гостиницы «Сибирь», где Высоцкий останавливался во время гастролей в Томске в 1963 г.

Макет памятника уже был представлен сыну артиста Никите Высоцкому, который его одобрил, и представителю вдовы поэта. Памятник предполагается изготовить из листового металла толщиной 12-15 мм, высотой около трех метров. На нём будет изображено лицо поэта по эскизу одного из фотоснимков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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