Водитель перевернувшегося автобуса сбежал с места ДТП под Томском

В воскресенье, 4 августа на трассе Корнилово-Томск произошла авария. Как сообщили очевидцы происшествия в группе "Регион70" Вконтакте, перевернулся автобус.

Это произошло примерно в 16:20-16:30 по местному времени. Водитель маршрутного автобуса, не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП. По предварительной информации автобус перевернулся. Водитель с места происшествия скрылся. Других участников аварии нет. Владельцы автобуса ищут свидетелей этого ДТП.

"А так же, возможно, кто-то видел самого водителя (этот момент особо важен)", - говорится в сообщении.

Всех, у кого есть видео с регистратора или какая-то информация, просьба связаться с владельцами автомобиля ПАЗ, по номерам телефонов: 8 913 109 17 59 Сергей. Доп. 8 913 108 89 49.