В Парабели прошел фестиваль коренных народов «Этюды Севера»

Короткое сибирское лето богато на культурные события. В минувшую субботу, 3 августа, в Парабельском районе состоялся межрегиональный этнофестиваль малочисленных коренных народов «Этюды Севера». Уже в 14-й раз провели его на берегу живописного Оськиного озера. На север Томской области приехали многочисленные гости из Хакасии, Бурятии, Тывы, Кемерова, Салехарда, Горного Алтая и впервые – с Таймыра.

В Парабели они побывали на экскурсии по селькупскому музею под открытым небом «Чумэл Чвэч». Специально к фестивалю здесь построили несколько вариантов жилья северных народов – избу на столбах, землянку, иглу и шалаш.

Зрители посмотрели выступления творческих коллективов, посетили ярмарку, поучаствовали в увлекательной игре-квесте «охотник-рыбак.ру». Объединившись в команды, участники на время чистили рыбу, лущили шишки и переходили через болото.

Для профессионалов тоже состоялись соревнования: гонки на обласках, стрельба по мишени, состязания в силе и ловкости. Повара в этот день смогли показать свое мастерство на гастрономическом конкурсе «Нарымская уха», что начинался в селе Нарым, а затем «переехал» в Парабель, став частью праздничной программы.

Кроме того, в насыщенный субботний день прошли соревнования по преодолению бездорожья на плавающих вездеходах на колесном ходу «Парабель-Трофи».

С предложением разнообразить программу фестиваля экстремальным соревнованием к организаторам вышли инициативная группа мужчин села Парабель (по согласованию с районным обществом охотников и рыболовов). Команды из штурмана и пилота преодолевали трассу, включающую водные преграды, болотистые участки, подъемы, спуски, искусственные препятствия…

Местные девушки тоже не остались без внимания. Пока мужчины боролись с бездорожьем, прекрасная половина выясняла, кто краше всех в рамках конкурса «Краса Севера». В нем участвовали шесть красавиц из Колпашевского, Верхнекетского и Парабельского районов. Гран-при в итоге взяла Анна Титова из города Колпашево, ей вручили берестяную корону и денежный приз в придачу.

Другая часть красавиц принимала участие в «Этномоде – 2019». На дефиле они показывали современные костюмы с этническими элементами, например, джинсы с традиционным северным орнаментом, куртки с перьями и рюшами.

Дебютантами «Этюдов Севера» нынче стали артисты Таймырского народного ансамбля песни и танца «Хэйро». Они познакомили зрителей с культурой трех коренных малочисленных народов Таймыра – нганасан, долган и ненцев. Завершился праздник большим этнохороводом на берегу реки под звуки варгана, бубна и северные напевы.