Вышедший из тюрьмы молодой томич совершил ряд преступлений за ночь

Прокуратура Александровского района Томской области направила в суд уголовное дело на 21-летнего парня, который совершившего серию имущественных преступлений за одну ночь.

Предварительным следствием установлено, что в июле 2019 года ночью обвиняемый, находясь в гостях у своего знакомого, похитил принадлежащий тому сотовый телефон стоимостью 10 тысяч рублей. После этого с одной из улиц районного центра он угнал иномарку, совершив перед этим кражу видеорегистратора из салона припаркованного рядом автомобиля, двери которого оказались не закрыты.

Всего полтора месяца назад он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за угон иномарки и снова совершил преступление. Несмотря на свой молодой возраст, он уже более 10 раз привлекался к уголовной ответственности», – сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский районный суд.