Житель Томской области забил до смерти помешавшего ему отдыхать

По сведениям прокуратуры Томской области, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 1 мая обвиняемый, находясь в доме своей матери, на почве возникшей неприязни к ее сожителю нанес ему множественные удары кулаками рук в область лица, головы и туловища. В результате полученной тупой сочетанной травмы груди и живота, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Мотивом совершения преступления послужила ссора между находившимися в состоянии опьянения матерью обвиняемого и ее сожителем. Шум помешал обвиняемому спать.

Обвиняемый свою вину в содеянном признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.