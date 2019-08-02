2019-08-01T10:21:43+03:00
Происшествия

Житель Томской области забил до смерти помешавшего ему отдыхать

Асиновская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в гибели гражданского супруга своей матери
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Виновник гибели человека заключен под стражу. Фото:advgazeta.ruВиновник гибели человека заключен под стражу. Фото:advgazeta.ru
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По сведениям прокуратуры Томской области, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в ночь на 1 мая обвиняемый, находясь в доме своей матери, на почве возникшей неприязни к ее сожителю нанес ему множественные удары кулаками рук в область лица, головы и туловища. В результате полученной тупой сочетанной травмы груди и живота, смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. Мотивом совершения преступления послужила ссора между находившимися в состоянии опьянения матерью обвиняемого и ее сожителем. Шум помешал обвиняемому спать.

Обвиняемый свою вину в содеянном признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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