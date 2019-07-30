2019-07-30T05:47:39+03:00
Общество

Жителя Томской области лишили прав в целях безопасности

Городской суд Колпашева удовлетворил иск местной прокуратуры в отношении водителя по медицинским противопоказаниям
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Без водительского удостоверения далеко не уедешь. Фото:prokuratura.tomsk.gov.ruБез водительского удостоверения далеко не уедешь. Фото:prokuratura.tomsk.gov.ru
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Колпашевская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. В соответствии с установленным законом перечнем медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов деятельности алкоголизм, наркомания, токсикомания, а также ряд психиатрических заболеваний являются безусловными противопоказаниями для допуска к вождению автомобилей.

Между тем проверка показала, что 46-летний местный житель, имеющий водительское удостоверение, с января 2019 года состоит на учете в ОГАУЗ «Колпашевская РБ» в связи с употреблением наркотических средств. Кроме того, ранее он был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщается на сайте prokuratura.tomsk.gov.ru

По итогам проверки исполняющий обязанности городского прокурора Екатерина Васюкова направила в суд административное исковое заявление о прекращении права указанного лица на управление транспортными средствами.

В обоснование своей позиции она отметила, что наличие такого права у ответчика ставит под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения.

Колпашевский городской суд Томской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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