Казацкому роду нет переводу: в Томской области прошла «Братина»

Традиции - из глубины веков

Большому культурному событию предшествовало заседание окружной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества в Сибирском федеральном округе, прошедшее в областном центре 26 июля. В нем участвовали заместители губернаторов регионов СФО и атаманы региональных казачьих обществ.

Открывая встречу, губернатор Томской области Сергей Жвачкин подчеркнул, что именно казаки по указу царя Бориса Годунова основали Томск. Город, отмечающий нынче 415 лет, долгое время был столицей огромной губернии. «Казаки построили легендарный Нарым в Парабельском районе, Кетский острог в Колпашевском, казачьи заимки в Кожевниковском и других районах, - напомнил глава региона. - Именно томские казаки во главе с Иваном Петлиным в 1618 году стали первыми официальными русскими посланниками в Китай».

- Диалог между властью, обществом и казачеством в Томской области постоянный и конструктивный, - отметил губернатор. - Мы помогаем казакам сохранять обычаи, знакомить с вековыми обрядами жителей и гостей области. Поддерживаем интерес к их традициям: с ними любой желающий может познакомиться в Семилуженском остроге и в Кривошеинском музее казачьей культуры под открытым небом. И, конечно, главное событие казачьей жизни с 2011 года - фестиваль «Братина», на который съезжаются участники из многих регионов Сибири, тысячи гостей.

Заместитель полпреда Президента России в СФО Александр Бутин рассказал, как томский фестиваль официально получил статус межрегионального. По его словам, идея легла на хорошо подготовленную почву, тем более что ее лично поддержал Сергей Жвачкин.

В ходе совещания замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных сообщил, что с 2017 года в регионе формируется сеть площадок, работа которых направлена на развитие и актуализацию казачьей культуры. Центральная площадка организована как раз в Кривошеинском районе.

- В области ведется системная поддержка казачьего любительского творчества, проходят культурные и просветительские мероприятия, создаются условия для сохранения казачьего жизненного уклада, развивается молодежное движение, - заметил вице-губернатор. - Эта работа поддерживается и за счет средств областного бюджета, и за счет грантов. Так, в 2018 году Фонд президентских грантов выделил 4 млн рублей на реализацию проекта «Восточный посольский путь. К 400-летию похода томского казака Ивана Петлина в Китай».

К развитию казачьего движения подключаются и учреждения образования. В частности, сейчас идет работа по формированию трех казачьих классов в областном центре, а также в Томском и Кривошеинском районах.

От Кривошеина до столицы

Всю мощь исполнительского искусства смогли ощутить зрители на гала-концерте казачьих творческих коллективов Сибири, состоявшемся в сельском парке «Околица» (село Зоркальцево). Ну а главное действо развернулось 27 июля в Кривошеине, в музее казачьей культуры под открытым небом на берегу Оби.

В нынешнем году в фестивале «Сибирская братина» приняли участие представители всех регионов СФО, а также Забайкальского края. По традиции начался праздник с парадного шествия, после чего приветственным словом к участникам обратился губернатор Сергей Жвачкин:

- Как нельзя представить нашу Сибирь без кормилицы-тайги, без рек и озер, так нельзя представить сибирское лето без фестиваля казачьей культуры у нас, в Кривошеине. Веками казаки служили Отчизне, растили большие семьи, больше жизни ценили честь и отвагу. На этих корнях зиждется наша страна!

Гости фестиваля смогли увидеть на «Братине» казачьи скачки, гастрономический конкурс «Казачья стряпуха», и уже ставшие легендарными театрализованные обряды - «Свадьба» и «Посвящение в казаки». Свадьба, кстати, вовсе не была постановочной: в обряде приняли участие настоящие жених и невеста Александр и Екатерина.

Новшествами оказались постройки музея под открытым небом - деревянный корабль-братина, на котором казаки плывут по реке, и двор «зажиточного казака».

Особую роль на фестивале играла «мода» - повсюду можно было встретить людей в национальной казачьей одежде. «Если обратите внимание, у одних казаков лампасы красные, у других синие. Это значит, что они с разных областей. Если лампасы краповые - человек из центрального округа. В Сибири у казаков зеленая форма, синие штаны и красные лампасы», - пояснил потомственный казак Александр Булатов.

На «Братину» съехались и умельцы самых разных направлений - кузнецы и гончары, берестянщики и резчики по дереву. К примеру, свои работы привез Сергей Ольховский, учитель кривошеинской средней школы. Трудно было поверить, что деревянные домики (которые показывают на областных выставках) изготавливают ученики 6-го класса, а не мастера с многолетним опытом.

Удивили и участники конных скачек - любимой забавы казаков. В этом году в двух из трех забегов победителями стали девушки. Так, в первом забеге «золото» взяла Наталья Даниленко, во втором «серебро» и «бронза» достались Марине Никитиной на лошади по кличке Форсаж. Однако абсолютными победителями стали братья Поплетневы: лучшим наездником был признан Алексей, а жокеем - Олег.

На фестивале также проходили различные мастер-классы: предлагалось полепить из глины, научиться плести из бересты, сделать куклу-куятку для «погоды в доме». А еще можно было просто поесть: как всегда, на площадке развернули большую зону фудкорта. Окрошка, шашлыки, всевозможная выпечка и, что самое приятное, - демократичные цены.

Продавцы, стараясь соответствовать тематике фестиваля, тоже нарядились в этнические костюмы, так что было непросто понять, кто перед тобой - потомственный казак или просто пекарь. Сегодня «Братина» объединяет не только казаков, но и тех, кто любит свою страну, ценит ее культуру и историю.

- Организация мероприятия весьма достойная, потому что задача оргкомитета не только в том, чтобы подготовить площадку и пригласить творческие коллективы, главное - чтобы пришел зритель. И, судя по такому огромному количеству гостей, эта задача выполнена более, чем на сто процентов. Интересно должно быть даже тем, кто не имеет представления о казачьей культуре, кто оказался на таком празднике по счастливой случайности, - поделились впечатлениями хедлайнеры фестиваля, участники московской фолк-группы «Партизан FM».