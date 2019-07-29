Команда «Томь» обыграла футболистов «Текстильщика»

Матч между "Томью" и ивановским "Текстильщиком", который прошел в воскресенье, 28 июля, на томском стадионе "Труд" в рамках пятого тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ"), завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщается на сайте томского клуба.

Начало встречи проходило с незначительным преимуществом "Томи", но, впрочем, до опасных моментов дело не доходило. Счет был открыт на 36-й минуте: автором гола стал Павел Киреенко, полузащитник "Томи". Вратарь "Текстильщика" не сумел отбить мяч.

Во втором тайме Киреенко получил мяч и пробил в ворота соперников. В свою очередь, ивановская команда смогла забить томичам только на 70-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Томи".

Томская команда занимает первую строчку турнирной таблицы лиги с 13 очками. Следующий матч "Томь" проведет дома: 3 августа на стадионе "Труд" она сыграет с красноярским "Енисеем"