Опасный момент... Гол! Фото: Дмитрий ШубаОпасный момент... Гол! Фото: Дмитрий ШубаФото: из открытых источников
2019-07-29T05:41:13+03:00
Спорт

Команда «Томь» обыграла футболистов «Текстильщика»

Томские футболисты занимают первую строчку в турнирной таблице в настоящий момент
Валерия ЗОЛОТУХИНА
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Матч между "Томью" и ивановским "Текстильщиком", который прошел в воскресенье, 28 июля, на томском стадионе "Труд" в рамках пятого тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ"), завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщается на сайте томского клуба.

Начало встречи проходило с незначительным преимуществом "Томи", но, впрочем, до опасных моментов дело не доходило. Счет был открыт на 36-й минуте: автором гола стал Павел Киреенко, полузащитник "Томи". Вратарь "Текстильщика" не сумел отбить мяч.

Во втором тайме Киреенко получил мяч и пробил в ворота соперников. В свою очередь, ивановская команда смогла забить томичам только на 70-й минуте матча. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу "Томи".

Томская команда занимает первую строчку турнирной таблицы лиги с 13 очками. Следующий матч "Томь" проведет дома: 3 августа на стадионе "Труд" она сыграет с красноярским "Енисеем"

ИСТОЧНИК KP.RU

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