Дети и взрослые из томского села вышли на митинг против закрытия школы

«Без школы у села нету будущего», - в этом уверены жители села Десятово Кожевниковского района Томской области, заверяя, что за свою школу будут стоять «горой и до конца». Подтверждая это намерение, взрослые десятовцы в сопровождении своих детей вышли на несанкционированное шествие с плакатами, привлекая внимание властей и общественности.

«Администрация Кожевниковского района хочет закрыть школу, так как нет денег на ее содержание. Проще говоря — закрыть здание школы, учителей уволить, а учеников отправить в другую школу за 20 километров. <...> Перевод в другую школу не изменит уровень знаний в лучшую сторону, а ежедневные поездки отразятся на здоровье наших детей. Они будут предоставлены сами себе, лишены дома, семьи. <...> Мы, родители учащихся и дошкольников категорически против закрытия нашей школы. Считаем, что физическое и душевное здоровье наших детей будет в опасности», — разъяснили свою позицию местные активисты в соцсетях.

Тем не менее, десятовская малокомплектная школа, очевидно, обречена. И причины этого кроются не в чье-то злой воле, а в объективных обстоятельствах. Из семи педагогов четверо – пенсионного возраста, а один переезжает в город Северск. Новых учителей, желающих переехать в деревенскую глушь, нет. Нет и рождаемости: в 2019 году в селе появился на свет только один малыш. Учащихся в школе осталось всего 30. В классе, где больше всего учащихся, их 6. В других классах их меньше. Вопрос: в чем смысл в сохранении такой школы?

Глава Кожевниковского района Александр Емельянов поясняет позицию местной власти:

«Муниципалитет должен организовать качественное обучение, поэтому мы выбрали школы, которые будут полностью обеспечены преподавателями», — говорит он, отмечая что младших десятовских ребят будут возить ежедневно в соседнее село Новопокровка (в 14 км от Десятова). Старшие дети станут обучаться в районном центре, где есть две школы-интерната.

Здание школы в Десятове, где есть актовый и спортивный залы, власти тоже не обещают забрасывать: здесь по-прежнему будут проводиться культурно-массовые мероприятия также продолжит работу библиотека.