2019-07-28T15:54:16+03:00
Происшествия

В двух пожарах в Томской области погибла пенсионерка и обгорел мужчина

За сутки от огня пострадали дачные домики, сараи и авто
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Пожар - опасное явление, когда надо спасать, в первую очередь, себя и родныхПожар - опасное явление, когда надо спасать, в первую очередь, себя и родныхФото: "КП" Архив
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За сутки, 27 июля, в Томской области произошло 13 пожаров. В двух из них пострадали люди. Как сообщили в региональном МЧС, один человек погиб, один получил травмы.

В поселке Нибега Верхнекетского района в двухквартирном брусовом жилом доме сгорела 86-летняя женщина. Сообщение о пожаре поступило 27 июля, в 08.00. В квартире, где жила погибшая, обгорели стены на кухне и над кухней, обгорела обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 36 кв.м. До прибытия пожарной охраны соседи нашли ее тело на кухне. При тушении было задействовано 2 единицы техники и 8 человек. Причина пожара устанавливается.

В селе Богашево от огня пострадал 35-летний мужчина, который пытался самостоятельно потушить пожар. Около пяти часов вечера загорелся дом, надворные постройки: баня, дровяник, гараж. У жилого дома снаружи обгорела стена на площади 17 кв.м. Общая площадь пожара составила 128 кв.м. Развитию возгорания способствовал взрыв газового баллона в гараже. До прибытия спасателей был эвакуирован один газовый баллон, еще один эвакуирован пожарными. Хозяин дома, пытаясь тушить огонь самостоятельно, получил ожоги верхней части тела на площади 5 процентов. Его отправили в ОКБ. При ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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