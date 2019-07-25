Зажгли по-первомайски!

Первомайский район носит славное имя.

Здесь мы любим, страдаем, живем,

Здесь сливается юность с веками седыми,

Процветай, наш район, хорошей день за днем!

Светлый и просторный Первомайский район. Красотой одарила его природа, а людей наградило талантами и щедростью души. Первомайцы - славные труженики Томской земли. На их счету в новой истории были и самые высокие надои, и лучшие урожаи зерновых, и наибольшие результаты по заготовке леса. Жители района умеют хорошо работать - умеют и достойно отдыхать. Пожалуй, не найти в Томской области другого района, где в течение года проводилось бы столько интересных праздников и событий: от «Дня села» и районного фольклорного фестиваля народного творчества «Пышкинский фестиваль» до областного слета Дедов Морозов и Снегурочек и Межрегионального фестиваля эстонской культуры «Янов день». Однако в 2019 году самым важным праздником стал юбилей района, показавший все лучшее, чем богата его благодатная земля.

Нет милей родного края…

Главные юбилейные торжества прошли в Первомайском в субботу, 6 июля. Уже в 10 часов утра на стадионе «Комсомолец» состоялось открытие районной спартакиады среди сельских поселений, а в 15 часов в культурно-досуговом центре «Чулым» начался торжественный прием главы Первомайского района Ирины Сиберт, посвященный 80-летию муниципального образования.

Глава Первомайского района Ирина Сиберт провела церемонию награждения людей, внесших большой вклад в развитие территрии

Среди приглашенных были люди, внесшие весомый вклад в развитие района, руководители власти на местах, почетные граждане района, директора предприятий. Ирина Ивановна выступила с поздравительным словом:

- Многое в нашей жизни меняется, неизмененным остается одно - отношение людей к своему Первомайскому району. Он стал для всех нас не просто местом жительства. Он стал общим домом, объединившим людей разных судеб, разных поколений в единое целое. Многие из нас здесь родились, многие приехали сюда работать, создали семьи и теперь уже сами воспитывают детей и внуков. Это наш район, наша земля. И мы по праву гордимся его историей. Все окружающее нас создано самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом наших земляков, стремлением к добрым переменам.

В своем выступлении Ирина Ивановна отметила главные достижения района за последние годы, поделилась планами и завершила речь искренними словами благодарности и теплыми пожеланиями землякам:

- Богатая историй Первомайского района возлагает серьезную ответственность на нас, ныне живущих и работающих в районе, за его настоящее и будущее. Спасибо всем тем, кто сегодня приехал на наш праздник и разделяет с нами нашу радость. От души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, больших успехов в созидательной деятельности!

Торжественный прием продолжила церемония награждения людей, сыгравших большую роль в развитии района, почетными грамотами администрации Томской области и памятными адресами и нагрудными знаками «Почетный гражданин Первомайского района».

Поздравительный адрес в адрес жителей Первомайского района направил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, а от имени Законодательной Думы региона первомайцев лично поздравил депутат по Чулымскому одномандатному избирательному округу и председатель областного Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Антон Начкебия:

- Во все суровые времена район наш жил и развивался. Несмотря на все «ветра экономики», он идет вперед, и надеемся, что так и будет, потому что люди, которые строят здесь свою жизнь, полны сил, энергии и способны сделать многое для своей малой родины. Мы с вами можем все преодолеть. С праздником!

В завершение официальной части приема на сцену выкатили большой юбилейный торт с зажженными свечами. Хозяева и почетные гости праздника по традиции задули их, загадав желания.

Радость встречи с творчеством и друзьями

С 16 часов в Первомайском начались народные гулянья на центральной площади села и знаменитом сельском «Арбате». Солнечная, по-настоящему летняя погода способствовала тому, что на праздник пришли, как говорится, и стар и млад. Пока дети и подростки развлекались на разнообразных аттракционах, катались на электромобилях и гироскутерах, зрители постарше с удовольствием смотрели праздничный концерт с участием юных артистов из детской школы искусств и вокальных ансамблей «Слетье» (Березовка), «Шарм» (Улу-Юл) и прочих.

Юные артисты представили свои лучшие номера

Радость от развлечений и художественных номеров дополняло общение со старыми друзьями: юбилей собрал вместе не только жителей Первомайского района, но и тех, кто ранее жил здесь, а теперь проживает в других городах и весях. Например, со своей бывшей ученицей и подругой, ныне живущей в Томске, встретилась ветеран-педагог Нина Фирсова. За почти 50 лет работы в школе учителем русского языка и литературы она переучила, пожалуй, добрую половину жителей Первомайского.

- Очень много своих учеников я встретила сегодня. Рада всех видеть и знать, что они помнят малую родину, приезжают сюда, узнают нас, поздравляют с праздником, - говорит Нина Ивановна. - Я здесь родилась, и никогда не возникало желания куда-то уехать. Как видите, село наше красивое, много молодежи, детей. Мы любим свое село.

Старшее поколение первомайцев хранит живые воспоминания по истории района.

Главным из юбилейных мероприятий стало первое в истории Первомайского района торжественное шествие сельских поселений и предприятий. Проход колонн по центральной улице сопровождала информация об именитых тружениках и достижениях каждого коллектива.

Наряду со взрослыми земляками в колонне прошли первомайские юнармейцы

Отдельных слов признания заслуживает праздничная концертная программа, продолжавшаяся в течение всего юбилейного дня. Гостей праздника порадовали выступлениями вокалисты и творческие коллективы из Томска, Новосибирска и, конечно, Первомайского района, в том числе такие именитые, как ансамбль русской песни «Русинка» и Театр костюма из пос. Улу-Юл, которые подарили зрителям великолепное зрелище и незабываемые эмоции!

Завершился юбилейный день пиротехническим шоу и праздничным салютом.

- Люди наши талантливы, добродушны, гостеприимны, поэтому наши праздники так узнаваемы и любимы гостями, - отметила глава района Ирина Сиберт. - Мы больше года готовились к празднованию 80-летнего юбилея, хотелось вспомнить всех тех, кто прославлял наш район, рассказать, кем мы гордимся, представить то, чем мы живем. Думаю, что главное событие года состоялось и прошло на достойном уровне!

Татьяна Листкова.