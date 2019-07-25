2019-07-25T10:56:52+03:00
Губернские новости

Зажгли по-первомайски!

В селе Первомайское прошел красивый и душевный праздник, посвященный 80-летию района.
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Концертная программа на центральной площади продолжалась в течение всего дня.Концертная программа на центральной площади продолжалась в течение всего дня.
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Первомайский район носит славное имя.

Здесь мы любим, страдаем, живем,

Здесь сливается юность с веками седыми,

Процветай, наш район, хорошей день за днем!

Светлый и просторный Первомайский район. Красотой одарила его природа, а людей наградило талантами и щедростью души. Первомайцы - славные труженики Томской земли. На их счету в новой истории были и самые высокие надои, и лучшие урожаи зерновых, и наибольшие результаты по заготовке леса. Жители района умеют хорошо работать - умеют и достойно отдыхать. Пожалуй, не найти в Томской области другого района, где в течение года проводилось бы столько интересных праздников и событий: от «Дня села» и районного фольклорного фестиваля народного творчества «Пышкинский фестиваль» до областного слета Дедов Морозов и Снегурочек и Межрегионального фестиваля эстонской культуры «Янов день». Однако в 2019 году самым важным праздником стал юбилей района, показавший все лучшее, чем богата его благодатная земля.

Нет милей родного края…

Главные юбилейные торжества прошли в Первомайском в субботу, 6 июля. Уже в 10 часов утра на стадионе «Комсомолец» состоялось открытие районной спартакиады среди сельских поселений, а в 15 часов в культурно-досуговом центре «Чулым» начался торжественный прием главы Первомайского района Ирины Сиберт, посвященный 80-летию муниципального образования.

Глава Первомайского района Ирина Сиберт провела церемонию награждения людей, внесших большой вклад в развитие территрии

Глава Первомайского района Ирина Сиберт провела церемонию награждения людей, внесших большой вклад в развитие территрии

Среди приглашенных были люди, внесшие весомый вклад в развитие района, руководители власти на местах, почетные граждане района, директора предприятий. Ирина Ивановна выступила с поздравительным словом:

- Многое в нашей жизни меняется, неизмененным остается одно - отношение людей к своему Первомайскому району. Он стал для всех нас не просто местом жительства. Он стал общим домом, объединившим людей разных судеб, разных поколений в единое целое. Многие из нас здесь родились, многие приехали сюда работать, создали семьи и теперь уже сами воспитывают детей и внуков. Это наш район, наша земля. И мы по праву гордимся его историей. Все окружающее нас создано самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом наших земляков, стремлением к добрым переменам.

В своем выступлении Ирина Ивановна отметила главные достижения района за последние годы, поделилась планами и завершила речь искренними словами благодарности и теплыми пожеланиями землякам:

- Богатая историй Первомайского района возлагает серьезную ответственность на нас, ныне живущих и работающих в районе, за его настоящее и будущее. Спасибо всем тем, кто сегодня приехал на наш праздник и разделяет с нами нашу радость. От души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, больших успехов в созидательной деятельности!

Торжественный прием продолжила церемония награждения людей, сыгравших большую роль в развитии района, почетными грамотами администрации Томской области и памятными адресами и нагрудными знаками «Почетный гражданин Первомайского района».

Поздравительный адрес в адрес жителей Первомайского района направил губернатор Томской области Сергей Жвачкин, а от имени Законодательной Думы региона первомайцев лично поздравил депутат по Чулымскому одномандатному избирательному округу и председатель областного Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Антон Начкебия:

- Во все суровые времена район наш жил и развивался. Несмотря на все «ветра экономики», он идет вперед, и надеемся, что так и будет, потому что люди, которые строят здесь свою жизнь, полны сил, энергии и способны сделать многое для своей малой родины. Мы с вами можем все преодолеть. С праздником!

В завершение официальной части приема на сцену выкатили большой юбилейный торт с зажженными свечами. Хозяева и почетные гости праздника по традиции задули их, загадав желания.

Радость встречи с творчеством и друзьями

С 16 часов в Первомайском начались народные гулянья на центральной площади села и знаменитом сельском «Арбате». Солнечная, по-настоящему летняя погода способствовала тому, что на праздник пришли, как говорится, и стар и млад. Пока дети и подростки развлекались на разнообразных аттракционах, катались на электромобилях и гироскутерах, зрители постарше с удовольствием смотрели праздничный концерт с участием юных артистов из детской школы искусств и вокальных ансамблей «Слетье» (Березовка), «Шарм» (Улу-Юл) и прочих.

Юные артисты представили свои лучшие номера

Юные артисты представили свои лучшие номера

Радость от развлечений и художественных номеров дополняло общение со старыми друзьями: юбилей собрал вместе не только жителей Первомайского района, но и тех, кто ранее жил здесь, а теперь проживает в других городах и весях. Например, со своей бывшей ученицей и подругой, ныне живущей в Томске, встретилась ветеран-педагог Нина Фирсова. За почти 50 лет работы в школе учителем русского языка и литературы она переучила, пожалуй, добрую половину жителей Первомайского.

- Очень много своих учеников я встретила сегодня. Рада всех видеть и знать, что они помнят малую родину, приезжают сюда, узнают нас, поздравляют с праздником, - говорит Нина Ивановна. - Я здесь родилась, и никогда не возникало желания куда-то уехать. Как видите, село наше красивое, много молодежи, детей. Мы любим свое село.

Старшее поколение первомайцев хранит живые воспоминания по истории района.

Старшее поколение первомайцев хранит живые воспоминания по истории района.

Главным из юбилейных мероприятий стало первое в истории Первомайского района торжественное шествие сельских поселений и предприятий. Проход колонн по центральной улице сопровождала информация об именитых тружениках и достижениях каждого коллектива.

Наряду со взрослыми земляками в колонне прошли первомайские юнармейцы

Наряду со взрослыми земляками в колонне прошли первомайские юнармейцы

Отдельных слов признания заслуживает праздничная концертная программа, продолжавшаяся в течение всего юбилейного дня. Гостей праздника порадовали выступлениями вокалисты и творческие коллективы из Томска, Новосибирска и, конечно, Первомайского района, в том числе такие именитые, как ансамбль русской песни «Русинка» и Театр костюма из пос. Улу-Юл, которые подарили зрителям великолепное зрелище и незабываемые эмоции!

Завершился юбилейный день пиротехническим шоу и праздничным салютом.

- Люди наши талантливы, добродушны, гостеприимны, поэтому наши праздники так узнаваемы и любимы гостями, - отметила глава района Ирина Сиберт. - Мы больше года готовились к празднованию 80-летнего юбилея, хотелось вспомнить всех тех, кто прославлял наш район, рассказать, кем мы гордимся, представить то, чем мы живем. Думаю, что главное событие года состоялось и прошло на достойном уровне!

Татьяна Листкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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